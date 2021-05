Mentre ci godiamo il lancio dei nuovi modelli Note 10 5G e 10S (qui trovate tutti i dettagli) già si comincia a parlare del futuro della serie. Chi si aspetta un modello entry level potrebbe dover pazientare ancora dato che in queste ore sono spuntati i primi dettagli in merito al presunto Redmi Note 10 Pro 5G: verità oppure svista?

Primi dettagli su Redmi Note 10 Pro 5G: tutto quello che sappiamo

Il tutto nasce dall'immagine che vedete in alto, pubblicata sui canali social da uno degli account di Qualcomm, con riferimento alla divisione messicana di Xiaomi. Il teaser mostra uno smartphone in arrivo, dotato di connettività 5G: osservando l'immagine è possibile scorgere il design dello stesso, con un look che assomiglia in tutto e per tutto al Note 10 Pro (in versione 4G). Lo stile è molto diverso da quello del Note 10 5G, come si nota anche dalle immagini in basso.





Ovviamente non vi è la certezza assoluta, ma il tutto lascia pensare all'arrivo di un Redmi Note 10 Pro 5G. Non mancano indiscrezioni e i media puntano in direzione dello Snapdragon 750G, anche se alcuni sperano addirittura di vedere lo Snapdragon 780 (anche se pare improbabile, dato che cannibalizzerebbe le vendite di Mi 11 Lite 5G).

Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo di seguito trovate la scheda tecnica completa di Note 10 Pro 4G; in alto, la nostra recensione.

Note 10 Pro (4G) – Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con HDR10, luminosità a 1.200 nit, refresh rate a 120 Hz, campionamento al tocco di 240 Hz e protezione Gorilla Glass 5

dimensioni di 164 x 76,5 x 8,1 mm per 193 g

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 732G fino a 2.3 GHz

GPU Adreno 618

6/8 GB di RAM LPDDR4x

di RAM LPDDR4x 64/128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite microSD lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

quad camera da 108+8+5+2 MP f/1.9-2.2-2.4-2.4 con grandangolo 118°, macro, lenti 6P , autofocus PDAF

selfie camera da 16 MP f/2.45

supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo, speaker stereo, sensore IR, Type-C, mini-jack cuffie, IP53, NFC

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida 33W

con ricarica rapida 33W software MIUI 12 con Android 11

Clicca qui per la scheda tecnica completa!

