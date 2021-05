Spesso dibattiamo sull'effettiva utilità dei gaming phone, ma quando viene lanciato un terminale come Redmi K40 Gaming Edition c'è sempre molto da dire. Questa categoria di smartphone ha riacceso la volontà dei produttori di telefonia di essere stravaganti e di osare nel proporre qualcosa di distintivo. Potremmo parlare della tastiera in partnership con Razer, di come funzionano i trigger magnetici, del comparto audio JBL o della lente ibrida della fotocamera con tanto di luci LED RGB. Quest'oggi, invece, il protagonista di questo articolo è il display, che ricordiamo essere un'unità punch-hole da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz con campionamento del tocco a 480 Hz.

Lo schermo di Redmi K40 Gaming Edition non è uno schermo qualsiasi

Specifiche a parte, per la realizzazione di Redmi K40 Gaming Edition gli ingegneri Xiaomi hanno optato per un pannello Samsung E4, quindi un AMOLED HDR10+. Trattandosi di uno schermo OLED, è uno schermo con struttura flessibile proprio per la sua struttura fisiologica, avendo meno componenti fisiche rispetto alla tecnologia LCD. Una flessibilità tale da risultare più resistente ad eventuali urti, oltre a poter essere utilizzato su smartphone curvi (ma non è il caso del gaming phone Redmi).

Nel teardown pubblicato sui social asiatici da Xiaomi, viene sottolineata proprio questa flessibilità, nonché l'estrema sottigliezza del pannello. Ed è questo il vantaggio più preponderante per la cura della costruzione di Redmi K40 Gaming. Avere uno schermo così sottile e rifinito permette ai produttori di avere più spazio interno per la disposizione dei componenti, elemento critico per i top di gamma odierni. Potendo vantare uno spessore così tanto ridotto, Redmi ha potuto costruire uno smartphone che avesse un ingombro non eccessivo.

Certo, parliamo di un dispositivo che pesa 205 g, ma che ha un profilo di 8,3 mm nonostante un'ampia batteria da 5.065 mAh. Prendendo i rivali di riferimento, ROG Phone 5 è spesso 10,3 mm e pesa 238 g (ma ha una 6.000 mAh), Lenovo Legion Pro 2 misura 9,9 mm per 259 g (e ha una 5.500 mAh) mentre Red Magic 6 Pro 9,7 mm per 220 g (con 4.500 mAh). Lo stesso Black Shark 4 Pro di mamma Xiaomi è spesso 9,9 mm e pesa 220 g, pur avendo una più piccola 4.500 mAh.

