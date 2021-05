Dopo il debutto dei nuovi Red Magic 6 e 6 Pro – qui trovate la nostra recensione – c'è stato un periodo di silenzio da parte della compagnia cinese, ma ora ecco arrivare una novità più che interessante. Con il nuovo Red Magic 6R gli smartphone da gaming diventano molto meno tamarri, perfino eleganti: ecco tutto quello che c'è da sapere su scheda tecnica, prezzo e uscita del dispositivo.

Red Magic 6R ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il look e lo stile del nuovo modello della serie 6 si stacca completamente da quanto visto con i due fratelli maggiori: il dispositivo presenta un design più classico ed elegante, sobrio e di certo non “da gaming” (fatta eccezione per la versione gialla, ovvio). Nonostante ciò non mancano caratteristiche dedicate ed un comparto al top, ma procediamo con ordine. Il display di Red Magic 6R è un'unità AMOLED da 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con cornici sottili, rapporto in 20:9 punch hole e refresh rate a 144 Hz.







Tornano allo smartphone è interessante notare il cambio di stile anche per il layout della fotocamera: questa si sposta a sinistra e diventa un modulo rettangolare ben diverso da Red Magic 6 e 6 Pro. Inoltre – come sottolineato anche in apertura – la back cover non presenta il classico stile aggressivo da smartphone da gaming. Inoltre Red Magic 6R è più leggero e sottile del rivale naturale Redmi K40 Game Edition, anzi è il più sottile della categoria, con uno spessore di appena 7,8 mm (contro gli 8.3 mm del Redmi). Sono presenti dei pulsanti touch lungo il bordo destro, unico elemento esterno dedicato al gaming.

Hardware, software e fotocamera

Il nuovo Red Magic 6R arriva con una scheda tecnica di tutto rispetto (altro che modello minore!): il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 888, ovviamente in combinazione con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di storage UFS 3.1. In base a quanto si evince dall'immagine ufficiale con i benchmark di Antutu, il flagship ha totalizzato la bellezza di 845.210 punti. Si tratta di un valore non da poco, che posiziona il dispositivo appena sotto Black Shark 4 Pro, in cima alla classifica di Antutu del mese di aprile.

La batteria è un'unità da 4.200 mAh con ricarica rapida NeoCharge da 55W (tramite Type-C); ovviamente non mancano il supporto Dual SIM 5G, il Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (Dual Band) ed NFC. Lungo il bordo destro sono presenti dei trigger touch, pulsanti con una frequenza di campionamento del tocco a 400 Hz, perfetti per il mobile gaming.

Molto interessante inoltre la presenza del motore ad alte prestazioni Arc Reactor sviluppato proprio da Red Magic e già presente sui top gamma maggiori della serie 6. Inoltre, è presente persino il motore di gioco Tencent Solar Core. Ad avvalorare poi le potenzialità del Red Magic 6R ci pensa anche la possibilità di utilizzare la funzione Screen Cast a bassissima latenza ed in alta definizione, che può essere wireless, cablata oppure con sola trasmissione dal monitor.

Lato software troviamo Android 11, sotto forma di RedMagic OS 4.0. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una Quad Camera da 64 + 8 + 5 + 2 MP; frontalmente trova spazio un punch hole centrale con selfie camera da 16 MP.

Red Magic 6R – Prezzo e disponibilità

Al momento Red Magic 6R è stato lanciato solo in Cina, al prezzo di partenza di circa 385€ al cambio (2.999 yuan) per la versione da 8/128 GB; il modello maggiorato da 12/256 GB viene proposto invece a circa 423€, ossia 3.299 yuan. Per quanto riguarda la versione Global, il lancio è previsto per l'estate: ne sapremo di più durante il mese di giugno (come confermato dalla stessa compagnia).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu