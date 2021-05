Ci stiamo ancora riprendendo dai nuovi modelli Watch S ed Watch S Pro (qui trovate anche la nostra recensione) che già si passa oltre, con un nuovo indossabile della casa asiatica. Realme Watch 2 e Watch 2 Pro sono ufficiali, con un design collaudato e alcune novità: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità dello smartwatch.

Aggiornamento 20/05: Realme Watch 2 Pro è ufficiale. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata alla nuova versione.

Realme Watch 2 e Watch 2 Pro ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il 2020 è stato un anno particolarmente propizio per i dispositivi indossabili e siamo certi che questo trend continuerà anche per tutto il 2021. Ormai gli smartwatch non devono offrire soltanto informazioni per l'allenamento, ma sono diventati utili strumenti per il monitoraggio della salute (oltre che accessori stilosi). L'ha capito anche un brand giovane come Realme, il quale ci presenta il secondo capitolo della gamma Watch base.

Realme Watch 2 arriva con un display quadrato identico a quello della precedente generazione: si parla di un display touchscreen LCD IPS a colori da 1,4″ e con risoluzione 320 x 320 pixel. Il cinturino mostra su un lato anche lo slogan del brand, ovvero “Dare to leap“. Le dimensioni sono di 257,6 x 35,7 x 12,2 mm, per un peso di 38 grammi.

Il dispositivo offre una luminosità fino a 600 nit, impermeabilità di tipo IP68 e ovviamente tutta una serie di caratteristiche prevedibili (che trovate di seguito).

Specifiche e autonomia

L'accessorio è dotato di un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca e del sonno, nonché della modalità SpO2. Rispetto al modello precedente monta una batteria molto più grande, da ben 315 mAh (contro i 160 mAh della prima generazione). Per l'autonomia si parla di circa 12 giorni con una singola ricarica. Presenti all'appello la connettività Bluetooth 5.0 e le solite modalità sportive: stavolta però si passa dalle 14 del primo capitolo al supporto per oltre 90 modalità di allenamento.

Realme Watch 2 Pro: che cosa cambia

Dopo aver visto tutto i dettagli del modello standard, ora tocca al fratello maggiore Realme Watch 2 Pro. Il dispositivo apporta varie migliorie ed introduce un bel po' di novità che non mancheranno di ingolosire chi è in cerca di uno smartwatch completo, ma senza spendere una fortuna. Si comincia con la batteria, dotata di una capienza maggiorata: si parla di 390 mAh ed un'autonomia fino a 14 giorni.

Per le altre differenze il dispositivo Pro, come si evince dalle immagini in alto, arriva con un display più ampio rispetto al modello standard, con cornici maggiormente ottimizzate. Si tratta di un pannello da 1.75″ con risoluzione 385 x 320 pixel. Altra novità riguarda l'introduzione del GPS integrato: in questo modo l'indossabile non avrà bisogno di appoggiarsi allo smartphone collegato per la localizzazione.

Per il resto troviamo le medesime caratteristiche, con 90 modalità sportive, monitoraggio dell'attività cardiaca, del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Realme Watch 2 e Watch 2 Pro ufficiali: prezzo e disponibilità

Come anticipato in apertura, Realme Watch 2 è stato lanciato in Malesia, al prezzo di circa 46€ al cambio attuale. Al momento non è dato di sapere se e quando arriverà anche alle nostre latitudini, quindi restiamo in attesa di novità. Per quanto riguarda invece Realme Watch 2 Pro, anche se il lancio è avvenuto in Malesia l'indossabile è già disponibile anche per noi occidentali (in versione Global) a meno di 50€. Di seguito trovate il link all'acquisto su AliExpress: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

Non appena ci saranno novità per un eventuale lancio in Europa provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Inoltre qui trovate il nostro canale Telegram dedicato a Realme, con tutte le news più recenti e le offerte dedicate agli smartphone del brand.

