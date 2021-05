Da quando è iniziato il 2021, Realme si è dimostrato subito tra i brand più attivi, sia per quanto riguarda il mercato asiatico che quello internazionale. Ora il marchio partner di OPPO dovrebbe lanciare anche un nuovo modello della serie V, già avvistato nel database del TENAA con la sigla RMX3142/3. Dovrebbe debuttare come Realme V25 e in questo articolo trovate tutte le indiscrezioni in merito a specifiche, design, prezzo e uscita.

Aggiornamento 07/05: un leaker rivela alcuni dettagli in merito all'uscita del prossimo Realme V25. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Realme V25 (RMX3142/3): tutto quello che sappiamo

Design e display

Dopo la comparsa nel sito del TENAA, un noto leaker cinese ha svelato anche quello che dovrebbe essere il nome commerciale del dispositivo. Si tratterebbe del prossimo Realme V25, successore dell'attuale V15). Lo smartphone si avvale di una doppia tonalità tra scocca e bumper fotocamera: la prima è di colore nero, il secondo è di colore blu. Immancabile il motto “Dare to Leap”. Passando al display, abbiamo un bel pannello da 6.43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) AMOLED. Non conosciamo purtroppo la frequenza d'aggiornamento, ma confermiamo che è presente un punch-hole laterale e soprattutto un sblocco d'impronte nel display. Il device misura 159,1 x 73,4 x 8,1 mm per un peso di 174 grammi.

Hardware e software

La parte succosa dell'hardware è rappresentata dal chipset, anche perché è quella più misteriosa. Infatti, abbiamo un chipset con frequenza di clock a 2.8 GHz, e ad oggi esiste un solo SoC che corre a queste frequenze ed è lo Snapdragon 768G, visto di recente a bordo di OPPO K9 (oltre ad aver già mosso il Redmi K30 Racing). Quindi, la GPU sarebbe inevitabilmente la Adreno 620. Per la memoria, l'ente di certificazione riporta 6, 8 e 12 GB di RAM, con uno storage da 128/256 GB. In termini di design e gran parte delle specifiche, Realme V25 si ispira parecchio al già citato OPPO k9, tanto da far pensare ad un rebrand.

Per quanto riguarda la batteria, abbiamo invece un modulo, probabilmente a doppia cella, da 4.400 mAh che ottiene un supporto alla ricarica rapida a 65W. Questo tipo di ricarica è rivolto spesso a medio e top gamma del brand. Per il software, è annesso che sarà Android 11 customizzato dalla sempre più presente Realme UI 2.0.

Fotocamera

Il comparto fotocamera è quello che potrebbe rivelarsi più interessante. Infatti, abbiamo per questo Realme RMX3142/3 un modulo triplo da 64+8+2 MP, di cui però non conosciamo la tecnologia di scatto. Molto prestante potrebbe essere la selfie camera, visto che è presente un sensore da 32 MP.

Realme RMX3142/3 – Prezzo e data di uscita

E arriviamo a quello che in realtà è il grande mistero di questo smartphone, oltre ovviamente al nome (che sia X60? Oppure un nuovo modello della serie V?): prezzo e data di uscita. Il primo è possibile ipotizzarlo in un range tra i 200-300€ al cambio, mentre la seconda possiamo ipotizzarla per metà maggio/giugno 2021, visto che è ancora in fase di certificazione.

