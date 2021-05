Nata da una costola di OPPO, Realme in poco tempo ha costruito una sua identità bivalente e soprattutto di successo. E questo ha portato nel tempo a costruire un'entità o meglio un ecosistema, Realme TechLife, in grado di includere un sub-brand che prenderà il nome di DIZO, ma quali sono i prodotti associati a questo marchio?

Aggiornamento 21/05: dopo le prime notizie in merito alla nascita del nuovo brand, apprendiamo che DIZO potrebbe comprendere anche degli smartphone, che hanno ricevuto una certificazione Global. Trovate tutto a fine articolo.

Realme TechLife: i primi prodotti di DIZO saranno indossabili come auricolari e smartwatch

Cosa si cela dietro a DIZO? Attualmente, essendo parte del progetto TechLife, pare possa concentrarsi sugli accessori da abbinare tramite connessione wireless agli smartphone Realme. Quindi, smartwatch, probabilmente smartband, ma anche auricolari, sia TWS che Bluetooth Sport. Questo, tra l'altro, motivato dalle prime immagini leak dei primi prodotti che usciranno con il nuovo marchio.

Infatti, possiamo vedere quello che in realtà è già Realme Watch 2, ma che sarà traslato anche in DIZO Watch, così come molto probabilmente i Buds Air 2 e le Buds Wireless 2 Neo, che quindi andranno in parallelo con la serie principale. Facendo ulteriori ipotesi, è molto probabile che il brand possa spingere inizialmente prodotti già esistenti e re-brandizzati per poi prendere una strada più “indipendente”.

Realme DIZO sarà una nuova POCO? Certificati smartphone Global | Aggiornamento 21/05

Dopo le prime indiscrezioni ed un primo teaser ufficiale, il sub-brand di Realme TechLife, DIZO, si arricchisce di nuovi e interessanti particolari. Infatti, da un nuovo leak si apprende la certificazione di ben 2 smartphone a marchio DIZO, riportanti le sigle DH2001 e DH2002. Questa certificazione arriva dall'ente indiano BIS, quindi è sicuramente probabile che sia un brand prettamente Global o prettamente indiano, dove Realme ha quote di mercato molto importanti e se la gioca senza troppi patemi con Xiaomi e Samsung e che proprio con i primi è probabile voglia porre un serio concorrente per fronteggiare POCO, brand in forte crescita nel paese asiatico. Per scoprire di più, dovremo attendere il prossimo 25 maggio 2021, dove capiremo finalmente il target di DIZO.

