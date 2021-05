In pochi mesi è diventato uno dei brand più in vista nel panorama asiatico e anche in Europa sta iniziando seriamente a dire la sua. La verità è che Realme è ad oggi un marchio sempre più interessante e lo dimostra la selezione di prodotti che sta facendo uscire tra India, Cina ed Europa e non ultimo, dovrebbe lanciare presto uno smartphone con Snapdragon 870.

Realme: lo smartphone con Snapdragon 870 confermato anche dal Vice Presidente

Le voci in merito ad uno smartphone con il chipset più chiacchierato degli ultimi due mesi e che sta tenendo viva la fornitura di Qualcomm circolano già da un paio di giorni, ma non se ne aveva ancora conferma. Fino a quando il Vice Presidente di Realme Cina, Wang Wei Derek, non ha condiviso un Weibo da parte di un leaker, confermando anche nei commenti l'imminente arrivo di uno smartphone con Snapdragon 870, insieme al modello con 778G.

Ad avvalorare l'arrivo di uno smartphone che potrebbe rappresentare il secondo più potente del brand del 2021 è il leak di queste ore da parte di Digital Chat Station, che ha dichiarato che verrà sì presentato il dispositivo con Snapdragon 870, ma in occasione del 18 giugno 2021, proprio insieme al sopracitato Quicksilver. Quindi non è lontano ma nemmeno così vicino.

Per il capitolo prezzo, si torna all'indiscrezione del Vice Presidente di Realme, che chiede quale potrebbe essere il prezzo ideale per questi smartphone e molti hanno proposto un range non superiore ai 3.000 yuan (quindi non superiore ai 300-350€ circa), che per uno smartphone con Snapdragon 870 sembrano comunque congrui.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu