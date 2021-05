Con l'annuncio dello Snapdragon 778G era solo questione di tempo prima che arrivassero le prime conferme da parte delle compagnie asiatiche: ad aprire le danze è Realme, con il suo smartphone “Quicksilver”!

Aggiornamento 20/05: spuntano nuovi dettagli sulle presunte specifiche del dispositivo. Trovate tutte le novità all'interno dell'articolo.

Realme Quicksilver sarà il primo smartphone del brand con Snapdragon 778G

Design e display

Al momento l'azienda asiatica non ha rivelato dettagli in merito al nuovo smartphone, limitandosi a rivelare il nome in codice e a confermare la presenza del chipset di Qualcomm. Purtroppo non sono arrivate ancora notizie ufficiali ma abbiamo le prime indiscrezioni in merito ad alcuni aspetti del device. In primis si vocifera di un display AMOLED da 6.4″ con risoluzione Full HD+ ed un refresh rate avanzato, fino a 120 Hz.

Specifiche e fotocamera

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, di recente Qualcomm ha presentato al mondo il suo nuovo chipset 5G, lo Snapdragon 778G. Si tratta di una soluzione a 6 nm composta da un processore Kryo 670 ed una GPU Adreno 642L, con modem X53, supporto mmWave, Bluetooth 5.2 e tanto altro. Tra i primi smartphone ad avere a bordo questo SoC troveremo la serie 50 di Honor, ma anche Realme ha detto la sua al riguardo, con il misterioso Quicksilver.

Per ora sappiamo che lo smartphone sarà mosso dallo Snap 778G, mentre le prime indiscrezioni fanno riferimento ad una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida avanzata. Purtroppo le voci sono contrastanti e si parla di 50W o 65W (o forse potrebbero essere due smartphone quelli in arrivo). Il comparto fotografico vedrebbe protagonista un sensore principale da 48 MP, accompagnato da due moduli da 8 e 2 MP (forse grandangolo e macro).

Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu