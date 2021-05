Realme passa a ColorOS? L’azienda vuole il parere degli utenti

Nata da una costola di OPPO, Realme ha dimostrato di avere una certa indipendenza dalla casa madre, grazie anche alla nascita della Realme UI. C'è da dire, però, che non possiamo definirla una vera e propria interfaccia proprietaria del tutto originale, in quanto le somiglianze con la ColorOS sono ancora piuttosto marcate. Ben diversa è invece la politica software approcciata da OnePlus, altra realtà nata sempre da OPPO e che appartiene al colosso BBK assieme a vivo ed iQOO. Sin dai suoi primi anni, OnePlus si è affidata ad una OxygenOS ben diversa dalla UI di OPPO, ma è innegabile che questi legami comportino un certo supporto vicendevole.

Realme chiede ai propri utenti se vogliono la ColorOS al posto della Realme UI

Dico questo perché OnePlus ha sorpreso un po' tutti annunciando il passaggio da HydrogenOS (la OxygenOS cinese) alla ColorOS di OPPO. Da oggi in poi, quindi, tutti gli smartphone OnePlus saranno caratterizzati dall'interfaccia OPPO, ma le sorprese potrebbero non finire qui. Anche la dirigenza Realme sta valutando se effettuare lo stesso cambiamento, affidandosi al software di casa OPPO. Sul forum Realme è stato pubblicato un sondaggio che parla chiaro: valutereste positivamente il passaggio alla ColorOS?

Oltre a chiedere agli utenti quale sia la loro interfaccia preferita (comprese MIUI e One UI), le domande comprendono “Hai mai provato la ColorOS?“, ma anche “Come la compareresti alla Realme UI?“, “Il passaggio alla ColorOS come influenzerebbero la vostra decisione d'acquisto?” e “Che nome dareste alla ColorOS su Realme?“. Ovviamente per il momento sono soltanto domande, suggestioni, ma se l'utenza si dimostrasse positiva verso questo cambiamento non dubitiamo che possa avvenire.

D'altronde per gli utenti non cambierebbe molto, dato che Realme UI e ColorOS sono praticamente uguali, e permetterebbe all'azienda di concentrare gli sforzi verso lo sviluppo di un'unica interfaccia. E voi come valutereste una transizione di questo tipo?

