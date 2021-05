Il notebook Realme si avvicina: ecco quando sarà lanciato

Realme è indubbiamente il produttore di smartphone più giovane in circolazione, ma al contempo uno dei più promettenti. Grazie anche alla spinta data dalla nascita come “costola” di OPPO, il brand si è saputo imporre come scelta ideale per chi è alla ricerca della maggiore convenienza. In un mondo dove marchi storici come Huawei e Xiaomi iniziano ad avere prezzi praticamente equivalenti alla controparte più mainstream, se ne sentiva il bisogno. E dopo i risultati record raggiunti, Realme è pronta ad ampliare il proprio ventaglio di prodotti, toccando anche settori mai esplorati finora come quello dei notebook.

Aggiornamento 03/05: si torna a parlare del periodo di uscita del primo notebook di Realme. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Il primo notebook Realme sarà realtà, ma soltanto dopo le smart TV

Francis Wang ha annunciato in sordina il debutto della prima smart TV targata Realme in occasione del MWC 2020. Ma i piani di espansione per il brand non finiscono certo qui, perché, sempre a detta del dirigente, il futuro vede anche l'arrivo di un notebook.

Da quando Xiaomi e Huawei hanno dimostrato di poter dire la propria in altri ambiti al di fuori degli smartphone, sempre più realtà si sono buttate in altri segmenti di mercato. La volontà di Realme è quella di metter su un vero e proprio ecosistema composto di vari dispositivi per “individui, famiglie e viaggiatori“. E fra questi ci saranno anche i computer portatili, a patto che con le smart TV vada bene. Nel frattempo, dietro l'angolo c'è anche la prima smartband Realme, mentre accessori come cuffie, anche true wireless, sono già in commercio.

Ormai è da tanto che si parla di un notebook a marchio Realme, eppure non si hanno notizie di questo misterioso terminale da luglio 2020. In occasione di un video AMA, il CEO ha chiarito alcuni punti importanti di quei mesi, tra cui anche l'arrivo futuro di un laptop. A distanza di mesi si brancola ancora nel buio e non sono emersi ulteriori dettagli.

Mentre design e specifiche sono ancora sconosciute, arriva un leak dall'insider Mukul Sharma. Secondo quest'ultimo, i notebook di Realme arriveranno nel corso del mese di giugno 2021. Inoltre l'uso del plurale non è di certo casuale: probabilmente l'azienda ha in mente di lanciare una serie composta da più modelli.

Realme prepara il lancio del suo notebook | Aggiornamento 03/05

Se prima era un'ipotesi, adesso è decisamente una realtà: Realme lancerà il suo primo notebook. Mettendo da parte la mezza bufala MeowBook, non abbiamo ancora una data precisa ma abbiamo nuovi indizi in merito. Recentemente, l'azienda ha proposto un sondaggio alla sua utenza indiana, chiedendo loro alcune delle preferenze di acquisto in merito ad un possibile PC portatile. Fra le domande richieste, si fa esplicito riferimento al possibile periodo di acquisto: “Acquistereste mai un notebook nell'arco dei prossimi tre mesi?“. L'impressione è quindi che Realme sia intenzionata a lanciare il suo laptop a cavallo fra Q2 e Q3 2021.

