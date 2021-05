Se siete tra gli appassionati della compagnia asiatica in attesa del lancio globale del suo top con Snap 888, allora potete cominciare a festeggiare. Realme GT è in dirittura d'arrivo in Italia in versione Global e pare proprio che non manchi molto al debutto!

Aggiornamento 31/05: Realme GT si fa sempre più vicino ed ora spunta perfino una certificazione dedicata al prossimo flagship. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Realme GT 5G si prepara al debutto in Europa (e in Italia)

Di recente l'azienda ha lanciato in Italia quasi a sorpresa Narzo 30 5G ma già anche Realme GT 5G, il nuovo flagship, è stato confermato ufficialmente dalla divisione italiana del brand. Il lancio avverrà nel corso del mese di giugno e sarà possibile acquistare il dispositivo tramite il sito di Realme, su Amazon e AliExpress.

Inoltre è altamente probabile che il top di gamma manterrà le stesse specifiche viste in Cina: l'azienda ha confermato la presenza dello Snapdragon 888, di un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz e di una batteria da 4.500 mAh con ricarica SuperDart da 65W. Lo smartphone arriverà sul mercato italiano a un prezzo altamente competitivo, che verrà svelato tra poche settimane. Inoltre Realme GT sarà uno dei primi dispositivi a supportare, a partire da giugno, Android 12 Beta 1.

Scheda tecnica (versione China)

Display Samsung Super AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a 120 Hz e punch hole

(2400 x 1080 pixel) con rapporto in 20:9, refresh rate a 120 Hz e punch hole dimensioni di 158.5 x 73.3 x 8.4 mm per 186 g

processore Qualcomm Snapdragon 888

GPU Adreno 660

12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256 GB di storage UFS 3.1

di storage UFS 3.1 lettore d'impronte sotto il display

raffreddamento al liquido con Vapor Chamber

tripla camera posteriore da 64+8+2 MP f/1.8-2.3-2.4 con Sony IMX682, obiettivo 6P, grandangolo 119°, macro 4 cm e PDAF

f/1.8-2.3-2.4 con Sony IMX682, obiettivo 6P, grandangolo 119°, macro 4 cm e PDAF selfie camera da 16 MP f/2.5

f/2.5 supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 ac Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, GSP Dual Frequency, Dual Speaker, mini-jack, Type-C

batteria da 4.500 mAh con ricarica 65W

con ricarica 65W sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0

Realme GT in Italia: a quando il debutto?

Nel momento in cui scriviamo manca ancora una data di presentazione per il lancio in Italia di Realme GT. Comunque è sempre più chiaro che il fatidico giorno sarà durante il mese di giugno: il flagship è stato certificato in Europa dall'ente olandese Telefication con la sigla RMX2202 (già vista nei documenti della versione cinese), a conferma dall'imminente lancio sul mercato di questo dispositivo.

Il documento in questione regala anche qualche conferma sul comparto tecnico, il quale dovrebbe restare invariato rispetto alla versione lanciata in Cina alcuni mesi fa. A rendere le cose ancora più interessanti pensa l'annuncio che vedete in alto: Realme ha confermato un evento 5G in collaborazione con Qualcomm per il 3 giugno. Non viene riportato nessun dettaglio in merito alla presenza di Realme GT, ma ovviamente il tempismo fa riflettere. Ci sarà anche il nuovo flagship? Non resta che attendere il giorno dell'evento!

