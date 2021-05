La serie basic del produttore asiatico sta per arricchirsi di un nuovo membro. Una teaser poster anticipa l'uscita di Realme C20A, entry level dalla batteria capiente e con un display generoso: andiamo a scoprire i primi dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità del nuovo arrivato della gamma C.

Aggiornamento 05/05: il nuovo smartphone è stato protagonista di un teaser che ne conferma il design e alcune specifiche. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Realme C20A: tutto quello che sappiamo

Design e display

L'azienda ha ancora svelato il design del dispositivo tramite un video promozionale, confermando anche alcune specifiche. Come preventivato, il dispositivo arriva con un look praticamente identico al modello C20. Realme C20A adotta un pannello ampio da 6.5″, una soluzione IPS HD+ con notch a goccia.

Hardware

In termini di specifiche sappiamo che il dispositivo avrà una batteria capiente, da 5.000 mAh. Inoltre Realme ha confermato la presenza del chipset Helio G35 di MediaTek: si tratterebbe dello stesso comparto visto con il C20 standard. Ma allora quali saranno le novità di Realme C20A? Al momento non è dato di saperlo, ma comincia a farsi strada un'ipotesi: probabilmente il dispositivo è solo uno C20 rinominato per l'occasione, ossia il debutto in un mercato differente.

Realme C20A: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Per ora l'azienda ha pubblicato solo il teaser poster che vedete in alto, senza alcun riferimento circa l'uscita di Realme C20A. Probabilmente lo smartphone debutterà nel corso del mese di maggio e non possiamo fare a meno di aspettarci un prezzo particolarmente accessibile, come da tradizione per la serie C.

