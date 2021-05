Dopo il lancio delle Buds Q2 in Italia torniamo a parlare di cuffie del brand asiatico, questa volta con Realme Buds Wireless 2 e Wireless 2 Neo, fresche di lancio per il mercato asiatico: ecco tutto quello che c'è da sapere sui nuovi auricolari wireless dell'azienda!

Aggiornamento 20/05: le nuove cuffie wireless sono ufficiali. Trovate tutti i dettagli su caratteristiche, specifiche, prezzo e disponibilità all'interno dell'articolo.

Realme Buds Wireless 2 e Wireless 2 Neo ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Buds Wireless 2

Equipaggiate con driver dinamici da 13.6 mm con bass boost, le cuffie Realme Buds Wireless 2 arrivano con il chip proprietario R2 e il supporto alla tecnologia Sony LDAC. Dato che si tratta di una soluzione completa, non manca la cancellazione attiva del rumore ANC fino a 25 dB. Ciliegina sulla torta troviamo anche la modalità a bassa latenza (da 88 ms) per il gaming. In termini di design non cambiano le carte rispetto al precedente modello Pro: abbiamo la solita colorazione gialla (a cui si aggiunge anche quella Kandi Grey) ed un archetto con la pulsantiera per i controlli.

In termini di autonomia si parla di circa 22 ore di riproduzione anche se LDAC e ANC possono far scende il numero a 10 ore. Per concludere segnaliamo la presenza della ricarica rapida DART (12 ore in 10 minuti di carica) e della resistenza ad acqua/polvere di tipo IPX5.

Buds Wireless 2 Neo

Per quanto riguarda le nuove Realme Buds Wireless 2 Neo si tratta d iuna soluzione con driver Bass Boost da 11.2 mm, Bluetooth 5.0 e tecnologia ENC (Enviroment Noise Cancellation). Ovviamente non manca la modalità a bassa latenza dedicata al gaming, precisamente a 88 ms. In termini di autonomia si parla di circa 17 ore di utilizzo (con una batteria da 150 mAh), con tanto di ricarica rapida in grado di offrire fino a 120 minuti di riproduzione con 10 minuti di carica.







In termini di design, ci troviamo alle prese con una soluzione wireless disponibile in 3 colorazioni (Black, Green e Blue), con un peso di appena 23.1 grammi e la resistenza ad acqua e polvere di tipo IPX4.

Realme Buds Wireless 2 e Wireless 2 Neo ufficiali – Prezzo e uscita

Le nuove cuffie Realme Buds Wireless 2 e Wireless 2 Neo debutteranno ufficialmente il prossimo 20 maggio, insieme ad un nuovo speaker e all'indossabile Watch 2 Pro. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, al momento non vi sono indiscrezioni.

