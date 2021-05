Dopo il lancio di Snapdragon 888, 870 e 860, l'esistenza dello Snapdragon 888 Pro non ci meraviglia, riprendendo il trend espansionista di Qualcomm. Sono lontani i tempi in cui il mercato degli smartphone si divideva in top di gamma, mid-range ed entry-level. Oggi la proposta è ancora più sfaccettata, dovendosi dividere in numerose fasce di prezzo, specialmente con l'avvento dei cosiddetti “top di gamma economici”. Da quando gli smartphone di punta hanno superato la soglia dei 1000€, c'è sempre di più l'esigenza di avere SoC predisposti per flagship più moderati nei costi. Non è un caso che lo Snapdragon 870 è stato definito come uno dei chip protagonisti del 2021.

Aggiornamento 28/05: Snapdragon 888 Pro sarebbe apparso su Geekbench. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Lo Snapdragon 888 Pro muoverà i prossimi top di gamma delle aziende cinesi

Nonostante Qualcomm stia avendo non pochi problemi con la manifattura dello Snapdragon 888, arriva dalla Cina il leak che preannuncia l'esistenza di una sua nuova variante Pro. A dirlo è il leaker Digital Chat Station, specificando come il SoC sia già in fase di test presso i principali produttori cinesi. I primi smartphone a sfoggiarlo sarebbero previsti per il periodo relativo al Q3 2021, quindi luglio/agosto/settembre.

In termini di nomenclatura, sembrerebbe la prima volta che Qualcomm adotti il suffisso “Pro” per un suo chipset. In realtà è già accaduto, anche se molti anni fa, con lo Snapdragon S4 Pro visto a bordo, fra gli altri, di OPPO Find 5. Da allora, la serie Snapdragon 8xx si è prima focalizzata su un solo modello, salvo poi negli ultimi anni proporne varianti potenziate verso fine anno con la sigla Plus.

Denominazioni a parte, il leaker menziona il fatto che questa volta lo Snapdragon 888 Pro sarà maggiormente adottato dalle aziende cinesi. Al contrario, lo Snapdragon 865+ è rimasto qualcosa di elitario, venendo utilizzato quasi unicamente sui pieghevoli Samsung e sui gaming phone ASUS, Nubia e Lenovo. Non vengono citate esplicitamente, ma è pressoché certo che Xiaomi, OnePlus, OPPO e vivo siano in prima fila per questi test ingegneristici.

Ancora non abbiamo informazioni tecniche sullo Snap 888 Pro, ma i precedenti leak ci fanno sapere che non dovrebbe mutare il processo produttivo a 5 nm. Secondo le voci di corridoio, una delle novità principali dovrebbe essere il clock maggiorato per il core Cortex-X1, a 2,84 GHz su Snap 888 e che sul modello Pro potrebbe avvicinarsi, se non superare, i 3 GHz.

Honor si aggiunge alla lista degli OEM interessati al nuovo Snapdragon 888 Pro | Aggiornamento 28/04

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il leaker DigitalChatStation non ha citato esplicitamente le aziende interessate al nuovo chipset di Qualcomm. Eppure, quasi a sorpresa l'insider si sbilancia e afferma che Honor sarà uno dei brand che utilizzerà il prossimo Snapdragon 888 Pro. Già gli ultimi Honor 50 Pro e 50 Pro+ dovrebbero fare affidamento su SoC Qualcomm, quindi la casa cinese sarebbe al lavoro su un nuovo modello alimentato dalla futura soluzione del chipmaker statunitense.

Il pensiero non può che andare ai prossimi dispositivi della famiglia Magic: forse lo Snapdragon 888 Pro potrebbe trovare spazio a bordo del primo pieghevole di Honor, ma al momento mancano conferme o indiscrezioni quindi dovremo pazientare fino all'arrivo di novità.

Snapdragon 888 Pro su Geekbench? Alcuni indizi lo suggeriscono

Dopo esattamente un mese dall'ultima notizia in merito al possibile chipset più potente del 2021, arriva un altro interessante indizio o meglio leak che porrebbe Snapdragon 888 Pro sulla piattaforma di benchmark Geekbench. I risultati di questo fantomatico chipset, che manterrebbe la scheda madre “Lahaina“, sono di grande livello ma soprattutto confermerebbe l'indiscrezione di una frequenza di clock maggiorata fino a 3.0 Ghz. Quanto ai punteggi, in Single Core abbiamo 1.171 punti, mentre il Multi-Core arriviamo a 3.704. Ovviamente, il tutto è da prendere coi piedi di piombo, ma non è escluso che nelle prossime settimane possano arrivare più dettagli.

