Evidentemente era passato troppo tempo dall'ultimo rebrand, dato che Xiaomi starebbe preparando un “nuovo” smartphone sotto forma di POCO X3 GT. Come ormai sappiamo da tempo, fra Redmi e POCO è in corso un balletto di smartphone che vengono lanciati a cadenza quasi settimanale con specifiche invariate (o quasi) ma nomi differenti. Ed anche questo “inedito” smartphone POCO dovrebbe mantenere quella che possiamo ormai definire una tradizione, nonostante in passato abbia ribadito il contrario. Dico questo (ed uso i virgolettati) perché in realtà dovremmo trovarci di fronte ad uno smartphone già conosciuto in precedenza.

POCO X3 GT in arrivo: ecco tutto quello che sappiamo

Per il momento, le informazioni sono ancora confuse. L'esistenza di questo presunto POCO X3 GT è stata scovata dall'insider Kacskrz, membro del team Xiaomi.eu. È quasi una coincidenza il fatto che sia stato proprio lui a rivelare il debutto prossimo di POCO F3 GT, svelandoci in anticipo che sarebbe stato un rebrand di Redmi K40 Gaming Edition. Vista la denominazione GT, anche in questo caso verrebbe da pensare ad un nuovo esponente della categoria gaming. Tuttavia, bisogna considerare che Xiaomi non ha altri gaming phone da rebrandizzare e il sub-brand POCO dipende ancora troppo da Xiaomi per potersi permettere di crearne uno ex novo.

#POCOX3GT might come soon (India? I don't know…). I suspect what is it but will have to wait for confirmation.@MishaalRahman @aamirXDA pic.twitter.com/15dpppvKc8 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) May 29, 2021

Ecco, quindi, che si fa più concreta un'altra ipotesi, sempre avanzata dall'insider in questione. POCO X3 GT dovrebbe essere sì un rebrand, ma non di un gaming phone, bensì di Redmi Note 10 Pro (China). Uno smartphone che è stato lanciato da poco in Cina e che lì dovrebbe rimanere, perlomeno sotto questo nome. Sì, perché in Europa e in India esiste già un Redmi Note 10 Pro, perciò l'ipotesi è che possa debuttare fuori dalla Cina sotto questo nome.

Se così fosse, le sue caratteristiche principali sarebbero uno schermo IPS da 6,6″ FHD+ a 120 Hz, MediaTek Dimensity 1100 5G, batteria da 5.000 mAh con ricarica 67W e tripla fotocamera da 64+8+2 MP. È ancora presto per darlo per assodato, perciò attendiamo maggiori dettagli.

