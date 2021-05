POCO F3 riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Dopo Xiaomi Mi 10T e Mi 9 Lite, arriva il turno anche per POCO F3 nel ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5, seppur con la Xiaomi.eu. Per l'aggiornamento ufficiale bisognerà attendere ancora, infatti, dato che il roll-out è previsto a partire dal mese di giugno. E non sappiamo ancora in che fase rientrerà il tanto apprezzato flagship Xiaomi, anche se supponiamo sia parte della prima fase. Fino ad allora, comunque, potete già saggiare le potenzialità della nuova UI di Xiaomi grazie al lavoro svolto dal team europeo Xiaomi.eu.

POCO F3 si aggiorna alla MIUI 12.5, anche grazie alla Xiaomi.eu

Per chi non la conoscesse, la ROM Xiaomi.eu è a tutti gli effetti un porting delle ROM cinesi, fatto con in mente noi utenti europei. Questo significa per prima cosa l'integrazione nativa dei servizi Google, con Play Store e quant'altro. Poi si passa alla traduzione in tutte le lingue europee (italiano compreso), dopodiché alla disinstallazione delle app cinesi superflue e alle varie ottimizzazioni svolte. Questo fa sì di avere in anteprima le ROM più aggiornate, dato che in Cina gli aggiornamenti arrivano anche diverse settimane prima (se non addirittura mesi).

Come tutte le custom ROM, per quanto sia “ufficiosa, anche la Xiaomi.eu prevede un'installazione mediante operazioni di modding. La prima cosa da fare è effettuare lo sblocco del bootloader, dopodiché bisogna passare all'installazione della custom recovery TWRP. Fatto tutto ciò, allora potrete scaricare ed installare la ROM per il vostro modello ed installarla mediante la procedura tramite TWRP.

Scarica la MIUI 12.5 con Xiaomi.eu per POCO F3

