POCO F2 Pro riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Ad oggi, soltanto Xiaomi Mi 11 e Redmi Note 10S possono vantare la MIUI 12.5 in veste Global / EEA, ma anche POCO F2 Pro si sta inserendo in questo gruppo. Non ancora in versione ufficiale, ma la controparte asiatica che risponde al nome di Redmi K30 Pro sta già ricevendo il major update che porta l'ultima versione della UI. Non sappiamo ancora quando il roll-out partirà anche in Europa per l'alter ego di POCO, ma i ragazzi del team Xiaomi.eu si stanno prodigando per ingannare l'attesa.

Anche POCO F2 Pro inizia ad aggiornarsi alla MIUI 12.5, ma con Xiaomi.eu

Ecco, quindi, che anche i possessori di POCO F2 Pro possono saggiare le novità che porta con sé l'aggiornamento alla MIUI 12.5 con la ROM Xiaomi.eu. Dopo la serie Mi 11, Mi 10 e Mi 10T, Mi 9, anche i top di gamma POCO stanno ricevendo il porting realizzato con noi utenti europei in mente. Prima è toccato a POCO F3, adesso al suo predecessore, tutt'ora fermo alla MIUI 12. Apprezzate da moltissimi, la ROM Xiaomi.eu è un porting della ROM cinese, con l'aggiunta dei servizi Google e delle relative app, della lingua italiana e di tutte quelle ottimizzazioni necessarie in Europa. Inoltre, vengono rimosse app e servizi cino-centrici che qua da noi sarebbero inutili ed occuperebbero risorse hardware.

Trattandosi però di una custom ROM, significa che la sua installazione prevede lo sblocco del bootloader e poi l'installazione della custom recovery TWRP. Soltanto a quel punto potrete usare la stessa TWRP per procedere con il flashing della ROM, che potere scaricare dal nostro articolo dedicato:

Scarica la MIUI 12.5 con Xiaomi.eu per POCO F2 Pro

