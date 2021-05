OPPO Watch Free registrato: in arrivo un nuovo sportwatch?

Mentre cominciano a fare capolino i primi indizi in merito al secondo capitolo della gamma Watch, un nuovo marchio registrato dimostra l'esistenza di un ennesimo modello. Si tratta di OPPO Watch Free, indossabile che punta allo sport e che potrebbe essere in dirittura d'arrivo nel corso dei prossimi mesi.

OPPO Watch Free: tutto quello che sappiamo

Il nuovo smartwatch al momento è solo un marchio registrato: il nome è stato depositato presso l'ufficio delle proprietà intellettuali in Europa (EUIPO), con classificazione 9/14. La descrizione del prodotto parla chiaro e il nome lo fa ancor di più: OPPO Watch Free è a tutti gli effetti uno smartwatch e il documento specifica anche il suo utilizzo in ambito sportivo.

Ovviamente è bene specificare che non vengono chiarite le funzioni: tuttavia è facile immaginare che ci troveremo alle prese con un dispositivo dotato di GPS e in grado di effettuare il monitoraggio di attività cardiaca, sonno, stress ed SpO2, insieme alle varie modalità sportive.

Per ora mancano anche dettagli sul design e non sappiamo se OPPO manterrà lo stile squadrato del suo primo modello oppure introdurrà un quadrante tondo. Idem per Wear OS: si tratterà di un modello con il sistema di Google (come nel caso del primo smartwatch del brand) oppure ci troveremo di fronte ad una soluzione completamente rinnovata? Non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu