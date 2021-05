Il lancio della serie Reno 6 è ormai imminente: il debutto è fissato per il 27 maggio e tra poche ore scopriremo tutte le novità della nuova gamma. Questa dovrebbe comprendere tre modelli, ma in rete hanno già cominciato a circolare i primi dettagli in merito ad OPPO Reno 6Z 5G, ennesima aggiunta alla famiglia.

OPPO Reno 6Z: tutto quello che sappiamo

Il dispositivo è stato certificato con la sigla CPH2237 sia in Malesia che in Thailandia e nel documento è presente perfino il nome commerciale dello smartphone della casa cinese. Si tratta proprio di OPPO Reno 6Z, in arrivo con connettività 5G. Purtroppo a parte questo dettagli non viene rivelato nulla in merito a design e specifiche tecniche. Per saperne di più dovremmo necessariamente attendere.

Inoltre è improbabile che il modello Z arrivi in Cina: il suo debutto avverrà di certo successivamente dato che i dispositivi di questa serie sono riservati al altri mercati (la versione 4Z è arrivata anche da noi). Comunque, dato che il precedente Reno 5Z è un rebrand di F19 Pro+ è altamente probabile che anche in questo caso di troveremo alle prese con un dispositivo lanciato con nomi differenti in vari mercati.

