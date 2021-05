L'estate si avvicina e anche le attività sportive all'aperto per tornare o mantenersi in forma. Ad aiutarci in questo ci pensa OPPO, che con le sue nuove promozioni ci porta tutta una serie di vantaggi con i prodotti della gamma Find X3 e gli accessori indossabili.

OPPO: ecco le promozioni per l'estate con la gamma Find X3

La prima promozione riguarda OPPO Find X3 Neo, qui la recensione, che potete acquistare con in regalo gli auricolari TWS con ricarica wireless OPPO Enco W51. Se invece sceglierete entro il 30 maggio 2021 Find X3 Lite, anche questo recensito, riceverete invece OPPO Band versione Sport in regalo. Se volete conoscerne le potenzialità, potete consultare la nostra review.

Acquistando inoltre i sopracitati Find X3 Lite e Neo da maggio a dicembre 2021, si potrà godere della garanzia Care Light, che garantisce una sostituzione dello schermo entro i primi 3 mesi in caso di danni accidentali. Per chi vuole avere uno dei migliori smartwatch Android con WearOS, OPPO Watch, è possibile acquistarlo al prezzo consigliato di 299€ con in abbinato gli auricolari TWS Enco W11.

Infine, grazie alla partnership con Coincasa, brand italiano per l'home decoration di Coin, acquistando una OPPO Band Sport o Style, fino al 30 maggio 2021 è possibile ottenere un voucher del 15% per tutti gli acquisti online sul sito Coincasa.

Ecco le parole di Isabella Lazzini, Chief Marketing Office di OPPO Italia: “Questa iniziativa rappresenta una concreta possibilità per i nostri utenti di scoprire l’ecosistema OPPO, che si arricchisce giorno dopo giorno di accessori audio e wearable, oltre alle lineup di smartphone e ai nostri servizi. Il nostro obiettivo è sicuramente quello di offrire un’esperienza utente che sia sempre più completa, in linea con lo stile di vita quotidiano”.

