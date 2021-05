Più che tra i produttori di smartphone, il colosso che sembra molto attivo sembra essere MediaTek. Il chipmaker taiwanese sta prendendo sempre più consensi tra brand come Xiaomi (Redmi), ma anche vivo, Realme e OPPO. E proprio OPPO ha in serbo uno smartphone, pare medio gamma, con un chipset MediaTek inedito tra le specifiche che però sembra molto interessante.

OPPO PEQM00: tutto ciò che sappiamo sullo smartphone con MediaTek inedito

Design e specifiche tecniche

Per quanto riguarda il design di questo smartphone, ci si basa sull'idea che potrebbe essere un dispositivo simile al K9, ma più votato al lifestyle. Passando al display, OPPO PEQM00 avrebbe un pannello AMOLED da 6.43″ con un punch hole in alto a sinistra. La risoluzione di questo display sarebbe Full HD+ e soprattutto avrebbe un refresh rate a 90 Hz.

Andando poi verso le specifiche hardware, abbiamo quello che dovrebbe essere un nuovo MediaTek Dimensity, con nome in codice MT6877, un Octa-Core con frequenza massima a 2.4 GHz. Per la memoria, da una piattaforma rileviamo 12 GB di RAM e 256 GB di storage, quindi si presuppone possa essere un top-mid range. Quanto alla batteria, sempre da tale piattaforma apprendiamo che dovrebbe essere da 4.400 mAh, probabilmente a doppia cella.

Passando poi alla fotocamera, il sensore principale sarebbe un OmniVision OV64B da 64 MP. In maniera similare poi al K9, anch'esso sarebbe dotato di una selfie camera da 32 MP.

OPPO PEQM00 – Prezzo e data di uscita

Non possiamo escludere che questo sia un altro smartphone della serie Reno 6, ma non essendoci elementi che confermino ciò, rimaniamo nel dubbio per la sua data di uscita. Sul prezzo, considerando l'hardware, non ci aspettiamo possa costare più di 250-300€ al cambio.

