La compagnia cinese ha confermato grandi novità per i modelli della serie OPPO Find X3, con un'estensione della politica sugli aggiornamenti: gli smartphone della gamma godranno infatti di un anno di update in più rispetto al resto dei dispositivi del brand.

OPPO estende la sua politica sugli aggiornamento, ma solo per la famiglia Find X3

Finora – e in linea generale – OPPO ha fornito massimo due anni di aggiornamenti software, ma ora ci saranno novità per Find X3 Pro e il resto della famiglia. La casa cinese ha deciso di estendere il periodo di aggiornamenti a tre anni, offrendo quindi un anno in più di update con patch di sicurezza. Inoltre sembra che la compagnia punti addirittura ad estendere il supporto a quattro, ma al momento si valuta se questa sia effettivamente una scelta applicabile.

Facendo due conti, la famiglia OPPO Find X3 dovrebbe quindi ricevere due major update – ad Android 12 e 13 – e un anno aggiuntivo dedicato esclusivamente alle patch. Per quanto riguarda il resto dei dispositivi del brand, al momento vige ancora la politica dei due anni (comprensivi di major update e di patch di sicurezza).

Ovviamente si tratta di una notizia positiva, che lascia trasparire sia una certa apertura da parte di OPPO che la consapevolezza dell'importante degli aggiornamenti. Da questo punto di vista sembra che la compagnia si stia per allineare ad altri produttori – come OnePlus, Google e Samsung – che offrono tre anni di major update e tre anni di aggiornamenti della sicurezza. Comunque per il momento si tratta di una novità esclusiva dei modelli della gamma OPPO Find X3; vedremo se sarà estesa anche ad altri dispositivi e in quali modalità.

