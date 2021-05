Nel corso delle prossime settimane la compagnia cinese dovrebbe lanciare OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition, versione “rinnovata” del suo attuale super flagship: di seguito troviamo le prime indiscrezioni in merito alle novità e al possibile prezzo di vendita in Cina.

OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition: che cosa cambia

Design e caratteristiche

In termini di specifiche, design e caratteristiche, OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition non presenta novità. L'unica differenza estetica dovrebbe riguarda la nuova colorazione disponibile: il poster mostra un pannello posteriore grigio, ben diverso rispetto quello del modello classico (acquistabile in nero e blu). In basso a destra è presente anche il logo Mars 2021: il dispositivo commemora l'arrivo della sonda cinese Tianwen-1 nell'orbita di Marte, infatti lo stesso dispositivo è realizzato in collaborazione con l'agenzia spaziale asiatica.

Per quanto riguarda l'hardware abbiamo ancora una volta lo Snapdragon 888, ma a questo giro trovano spazio ben 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage UFS 3.1. Di seguito trovate la scheda tecnica completa di questa presunta versione in arrivo in patria.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,7″ Quad HD+ (3216 x 1440 pixel) con densità di 525 PPI e refresh rate a 120 Hz

lettore d'impronte nello schermo

dimensioni di 163,6 x 74 x 8,26 mm per 193 g

certificazione IP68

SoC Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm

CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz)

GPU Adreno 660

16 GB di RAM LPDDR5

512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

quad camera da 50+50+13+3 MP f/1.8-2.2-2.4-3.0 con grandangolare, teleobiettivo e microlente, OIS, Omni-directional PDAF

selfie camera da 32 MP f/2.4

video 4K 60 fps, Slow-mo 480 fps

supporto dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.1, NFC, doppio speaker con Dolby Atmos

batteria da 4.500 mAh con Super VOOC 2.0 a 65W, wireless AirVOOC a 30W ed inversa

sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.2

OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition – Prezzo e uscita

Non è stata ancora annunciata una data di commercializzazione, ritardata di oltre due mesi per “cause di forza maggiore” (come rivela il leaker DigitalChatStation). Il prezzo di OPPO Find X3 Pro Mars Exploration Edition dovrebbe essere di circa 869€ al cambio attuale, ossia 6.999 yuan.

Vuoi saperne di più su Find X3 Pro? Allora dai un'occhiata alla nostra recensione, all'approfondimento su dove comprare il top di gamma e alle migliori cover, pellicole ed accessori!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu