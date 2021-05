In un periodo in cui tutta l'attenzione è rivolta verso gli accessori e soprattutto verso gli auricolari TWS, anche OPPO vuole scendere in campo. Dopo aver presentato infatti gli Enco Air e gli Enco Buds, pare che adesso sia in procinto di lanciare nuovi auricolari TWS con ANC OPPO Enco Free 2.

OPPO Enco Free 2: cosa sappiamo sui nuovi auricolari ANC?

Design e specifiche

Sebbene per il design OPPO non abbia lanciato alcun indizio, è facile ipotizzare dalla tecnologia che li muove che possano essere auricolari TWS in-ear, magari simili agli Enco X che abbiamo avuto un recensione qualche tempo fa. Secondo però il leak di Digital Chat Station sappiamo che si posizioneranno poco sotto le sopracitate.

In ogni caso, quello che rende interessanti i nuovi OPPO Enco Free 2 con ANC è che la cancellazione del rumore dovrebbe essere di circa 42 dB, come comunica l'unico teaser ufficiale pubblicato finora, visto che a tale numero viene aggiunto un segno “+” ed uno spazio vuoto con un punto di domanda, che però viene “riempito” sempre dal leak di Digital Chat Station. In più, dovrebbero esserci 3 modalità di riduzione. Quanto all'hardware, non mancheranno driver dinamici da 10 mm, che insieme alla rinnovata co-ingegnerizzazione Dynaudio, porteranno il suono ad alto livello.

OPPO Enco Free 2 – Prezzo e data di uscita

Il capitolo prezzo per questi Free 2 è avvolto nel mistero, ma pare che possano costare intorno ai 75-80€ al cambio, quindi sicuramente meno costose di Xiaomi FlipBuds Pro e vivo TWS 2. Per la data di uscita, il teaser annuncia chiaramente che saranno presentati il prossimo 20 maggio 2021, quindi siamo veramente prossimi.

