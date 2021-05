Presentata ufficialmente circa 8 mesi fa, la ColorOS 11 deve ancora raggiungere tutti gli smartphone OPPO compatibili. Da tempo abbiamo pubblicato la roadmap ufficiale, aggiornata costantemente, all'interno della quale trovate la lista dei modelli che si aggiorneranno. Col passare del tempo, poi, può capitare che una lista del genere venga rivista, in positivo ma anche in negativo. Purtroppo quest'oggi ci troviamo a trattare della seconda circostanza, dato che OPPO ha recentemente annunciato che alcuni dei modelli previsti non saranno aggiornati.

La ColorOS 11 arriverà su OPPO A5 (2020) e A9 (2020), ma solo parzialmente

Durante questo mese di maggio, OPPO ha pubblicato la roadmap aggiornata con modelli e tempistiche per la ColorOS 11 nelle varie aree geografiche in cui è presente. Ma a parte gli elenchi in primo piano, se si legge attentamente ci si accorge che è stata apportata una modifica. Per la precisione, la versione da 3 GB di RAM di OPPO A5 (2020) e A9 (2020) non sarà aggiornata alla nuova UI su base Android 11.

Come specificato dalla stessa OPPO, questa decisione deriva dalla volontà di non appesantire gli smartphone, dato che la ColorOS 11 richiede almeno 4 GB di RAM per girare come si deve. Ciò significa che chi ha acquistato OPPO A5 (2020) o A9 (2020) nelle versioni base rimarrà con un software ColorOS 10 e Android 10. In Italia ricordiamo che OPPO A5 (2020) è stato venduto esclusivamente (o quasi) nella versione da 3/64 GB, perciò questa decisione impatterà sulla totalità dei suoi possessori nostrani.

