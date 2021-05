Nonostante i problemi iniziali e la commercializzazione rimandata, si continua a parlare del primo smartwatch della casa cinese. Il dispositivo ha debuttato di recente anche in versione Cobalt, un'edizione speciale super elegante che potrebbe ingolosire non poco. Eppure pare che potrebbe esserci un'ulteriore variante, forse altrettanto succulente: OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition!

OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition: che cosa aspettarsi

L'esistenza di questa versione non è stata ancora annunciata dalla casa cinese non è dato di sapere se vedrà effettivamente la luce. Comunque, smanettando nel codice dell'app OnePlus Health, companion dell'indossabile, sono state avvistate le stringhe sospette che vedete in basso. Queste fanno riferimento a OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition e al primo impatto sembra altamente improbabile che si riferisca ad un semplice tema.





Sempre all'interno dell'app sono spuntate anche delle immagini che lasciano poco spazio ai dubbi, in riferimento alle watch face del dispositivo. Si tratta di vari quadrati a tema Harry Potter, con gli stemmi delle quattro case, quello di Hogwarts ed una veduta del castello.

Al momento disponibilità e prezzo del dispositivo sono ancora avvolti nel mistero. Inoltre non sembrano essere presenti novità a parte queste personalizzazioni, quindi è probabile che il dispositivo abbia dalla sua un cinturino ad hoc. Comunque non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

