In occasione della presentazione ufficiale di aprile, OnePlus Watch è stato mostrato anche nella sua elegante versione Cobalt Edition. Oltre alle colorazioni standard Silver e Black, ne è stata creata un'edizione limitata che cambia anche nei materiali. Questa versione del primo orologio OnePlus ha un telaio composto da una lega di cobalto, una composizione che vanta una resistenza alla corrosione maggiore dell'acciaio inox e due volte più dura, nonché il suo essere ipoallergenico. Troviamo poi un quadrante protetto da un vetro zaffiro che offre una resistenza di grado 9 sulla scala di Mohs, potendo resistere ai graffi e garantendo una maggiore nitidezza. A cambiare è anche la colorazione complessiva, con una verniciatura dorata per la scocca ed un cinturino in pelle verde.

Aggiornamento 14/05: arriva l'annuncio ufficiale, con prezzo e disponibilità. Trovate tutto all'interno dell'articolo.

OnePlus Watch: la versione Cobalt Edition in arrivo a breve

Dopo essere stata presentata assieme alle due colorazioni base, di OnePlus Watch Cobalt Edition si sono perse le tracce. Ma oggi è arrivato l'annuncio ufficiale, comprensivo di dettagli sulla sua commercializzazione. Lo smartwatch viene proposto ad un prezzo di listino di 1.599 yuan, pari a circa 205€ al cambio.

Oggi partono i preordini in Cina, con le vendite che apriranno ufficialmente dal 17 maggio. Considerando che OnePlus Watch standard viene venduto in Cina a 999 yuan (circa 128€), la versione Cobalt Edition potrebbe debuttare da noi a circa 250€. Ma per il momento nessun dettaglio ed è possibile che non lo vedremo in Europa, viste anche le difficoltà riscontrate dall'azienda che si è vista costretta a rimandare le vendite dello smartwatch. Nel caso ci fossero novità, non mancheremo di farvele sapere.

