Negli ultimi tempi, pare che OnePlus sia molto impegnata nel lancio di prodotti Global dal forte rapporto qualità/prezzo. Se abbiamo già avvistato il successore del Nord, adesso circolano informazioni sulle specifiche tecniche sulla OnePlus TV 40Y1, una smart TV che si piazza nella fascia bassa del mercato.

OnePlus TV 40Y1: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche

Non molto distante dai modelli presentati qualche mese fa, la nuova smart TV OnePlus si avvale di uno stile semplice ma concreto. Passando poi alle specifiche tecniche, abbiamo un pannello da 40″ in risoluzione Full HD, che si immerge in cornici davvero sottili. Lo stesso display inoltre, si avvale di una gamma colore DCI-P3 del 93% ed un sistema di calibrazione chiamato Gamma Engine.

Guardando al lato audio, abbiamo due speaker stereo da 20W totali, coadiuvati dalla tecnologia Dolby Audio. Per il resto dell'hardware, abbiamo un modulo Wi-Fi Mono-Band 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, ovviamente HDMI e 2 porte USB 2.0. Per il sistema operativo, muove la 40Y1 Android TV 9.0, dotandosi inoltre del sistema OnePlus Connect, Play e supporto ad Alexa.

OnePlus TV 40Y1 – Prezzo e data di uscita

La data di uscita della nuova smart TV di OnePlus è fissata per il prossimo 24 maggio 2021, quindi è veramente prossima al lancio. Per il prezzo, i media indiani (paese dove verrà lanciata) indicano un costo minore di circa 281€ (meno di 25.000 rupie indiane), che la piazzano perfettamente tra la 32″ e la 43″ già presenti sul mercato. Essendo un lancio già Global, non escluso possa debuttare anche da noi come si vocifera da tempo per la gamma OnePlus TV.

