Come abbiamo visto già in precedenza, OneLab è la divisione del brand cinese dedicata allo sviluppo di applicazioni ed utilità. Di recente è stata presentata l'app Clipt, software multipiattaforma per gli appunti, ed ora arriva Digital WellPaper, applicazione per gli sfondi con un occhio di riguardo al benessere, disponibile al download non solo per smartphone OnePlus ma per qualsiasi Android.

OnePlus presenta Digital WellPaper: come funziona la nuova app di sfondi | Download

Il funzionamento di Digital WellPaper di OnePlus è semplicissimo: si tratta – come anticipato anche in apertura – di un'app di sfondi, ma che mira ad offrire anche un servizio legato al benessere. Infatti i wallpaper live presentano una serie di combinazioni di colori (e stili) che cambiano dinamicamente e ognuno di essi riguarda l'utilizzo dello smartphone. L'idea di fondo è quella di mostrare in modo dinamico e intelligente i dati di utilizzo del dispositivo, senza dover passare per l'apposita modalità.

Quindi, invece di accedere al Benessere Digitale, basterà buttare l'occhio sulla home screen ed avere davanti i propri dati. Ovviamente all'interno dell'app è possibile accedere ad un'analisi più dettagliata dei tempi di utilizzo dello smartphone. Se siete curiosi di provare Digital WellPaper di OnePlus e di donare un look nuovo al vostro device, di seguito trovare il link al download dell'app (direttamente dal Play Store).

