Dopo aver visto i colori inediti dedicati ai due nuovi top di gamma della casa cinese, torniamo a parlare di update con l'aggiornamento alla OxygenOS 11.2.5.5 per OnePlus 9 e 9 Pro, con tante novità per il comparto fotografico dei dispositivi.

OnePlus 9 e 9 Pro ricevono l'aggiornamento OxygenOS 11.2.5.5

La nuova OxygenOS 11.2.5.5 per OnePlus 9 e 9 Pro porta con sé varie migliorie ed ottimizzazioni, in primo luogo per la sicurezza (con le patch di maggio 2021). Inoltre sono presenti i soliti fix di rito non meglio specificati, oltre a miglioramenti per il comparto fotografico e le performance di connettività (sia per la rete che per il Wi-Fi).

Di seguito trovate il changelog completo dell'update, con tutte le novità.

Sistema Prestazioni di ricarica migliorate Risolto il problema del ritardo della tastiera Risolti problemi noti e migliorata la stabilità del sistema Aggiornamento della patch di sicurezza Android alla versione di maggio 2021

Fotocamera Migliorato l'effetto HDR in alcune scene Migliorate le prestazioni di bilanciamento del bianco della fotocamera posteriore

Rete Migliorata la stabilità della rete Migliorate le prestazioni del Wi-Fi



Come di consueto l'aggiornamento per OnePlus 9 e 9 Pro è attualmente in fase di rilascio tramite OTA; al momento si segnala la disponibilità in India ma di certo arriverà in Europa nel corso del prossimi giorni. Non appena disponibile troverete il download direttamente in questo articolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu