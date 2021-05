OnePlus 8 e 8T ricevono la OxygenOS 11.0.6.6 e 11.0.8.13: tutte le novità

Dopo l'ultimo aggiornamento Open Beta, il trittico OnePlus 8, 8 Pro ed 8T sta ricevendo un nuovo aggiornamento della OxygenOS 11 in veste stabile. Cambiano le versioni fra la serie 8 e 8T ma le modifiche apportate dagli sviluppatori OnePlus sono le medesime. Non è un aggiornamento che modifica l'esperienza di utilizzo con novità grafiche o funzionali, bensì un update che mira ad ottimizzare vari aspetti.

Nuovo aggiornamento della OxygenOS 11 per OnePlus 8 e 8T

Si tratta dell'aggiornamento OxygenOS 11.0.6.6 per OnePlus 8 ed 8 Pro e di quello 11.0.8.13 per 8T. Ecco le novità indicate nel changelog ufficiale:

Sistema Migliorata la stabilità della ricarica wireless e l'esperienza dell'utente Migliorata la scorrevolezza durante lo scorrimento sulla schermata principale Risolto il problema con l'acquisizione degli screenshot dal menu di accessibilità Risolto il problema di bassa probabilità per cui la notifica di batteria scarica non funzionava Aggiornamento della patch di sicurezza Android alla versione 2021.05

Galleria Risolto il problema occasionale per cui le foto appena catturate non venivano salvate come previsto Risolto il problema con la visualizzazione anomala dell'interfaccia utente in modalità ospite

Telefono Risolto il problema occasionale di apertura del guasto della scheda contatto Risolto il problema per cui la pagina chiamante non veniva visualizzata durante una chiamata

Messaggi Risolto il problema occasionale di modifica del messaggio

Connettività Prestazioni di rete migliorate



Attualmente il roll-out dell'aggiornamento è partito in India e poi si espanderà al resto del mondo. Nei prossimi giorni i possessori di OP 8 e 8T riceveranno la notifica OTA: quando sarà disponibile in rete, potrete scaricarlo ed installarlo manualmente tramite il nostro articolo dedicato. In alternativa, vi invito a consultare la mia guida per ricevere gli aggiornamenti OxygenOS in anticipo.

