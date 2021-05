OnePlus 7, 7T e Nord N100 si aggiornano: novità per OxygenOS 11.0.1.1/10.5.10

A seguito di 6 e 6T, anche OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro e Nord N100 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software. Per gli ex top di gamma della serie 7 e 7T le novità sono molteplici, anche perché parliamo dell'update che segue al roll-out dell'ultima OxygenOS 11. Più modesto, invece, è l'update per lo smartphone di fascia medio-bassa targato OnePlus.

Arriva un nuovo aggiornamento della OxygenOS su OnePlus 7, 7T e Nord N100

Il changelog della OxygenOS 10.5.10 per OnePlus Nord N100 è praticamente immutato rispetto al succitato aggiornamento per OnePlus 6 e 6T.

Sistema Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2021 Risolti i problemi noti e migliorata la stabilità di sistema



Ecco, invece, il changelog della OxygenOS 11.0.1.1 per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro:

Sistema Migliorata la stabilità di sistema Risolto il problema occasionale per la carta SIM Google Fi che non accettava le chiamate in arrivo Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2021

Shelf Migliorata l'esperienza di swipe di Shelf

Galleria Migliorata la velocità di caricamento dell'anteprima delle immagini

Telefono Risolto il problema occasionale per il ritardo dell'interfaccia delle chiamate in arrivo Risolto il problema anormale del display per le chiamate in arrivo

Fotocamera Risolto il problema occasionale dell'errore di funzionamento dell'effetto specchio Risolto il problema anormale per lo zoom in modalità macro della fotocamera Risolto il problema anormale per alcuni pulsanti non funzionanti durante lo scatto in modalità Nightscape

Connettività Migliorata la comunicazione della rete 4G Migliorata la stabilità della connessione Wi-Fi



In entrambi i casi, troverete l'aggiornamento (quando disponibile) per l'installazione manuale nei nostri articoli dedicati a OxygenOS 10 e OxygenOS 11. Ma vi ricordo anche la guida in cui vi spiego come ricevere gli aggiornamenti OxygenOS in anticipo.

