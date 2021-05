OnePlus 6T riceve Android 11 con la LineageOS 18.1

Se state aspettando l'arrivo dell'aggiornamento ad Android 11 su OnePlus 6T, sappiate che ci vorrà ancora tempo. Il programma di Beta Testing partirà verso fine estate, pertanto la ROM stabile dovrebbe arrivare verso gli ultimi mesi del 2021. Lanciato verso fine 2018, l'ex top di gamma debuttò con una OxygenOS 9.0 basata sull'allora Android 9.0 Pie, pertanto l'update ad Android 11 è in scaletta. Ma nel frattempo qualcosa si muove nel mondo del modding ed è già possibile godere di Android 11 grazie all'avvento della LineageOS 18.1.

Android 11 diventa realtà su OnePlus 6T prima del previsto con la LineageOS 18.1

Quando si inizia a maneggiare con le custom ROM, spesso lo si fa per dare nuova vita ad uno smartphone che non si aggiornerà mai, ma fortunatamente non è il caso di OnePlus 6T. Certo è che ci vorranno ancora mesi prima di poter avere Android 11 e allora qualcuno potrebbe voler anticipare i tempi. In questa situazione subentra una ROM personalizzata come la LineageOS 18.1, dando modo ai modder di saggiare anche nuove funzionalità e personalizzazioni.

Se foste interessati, potete scaricare la ROM qua di seguito. A breve, fra l'altro, seguirà il porting della ROM anche per OnePlus 6, per il quale l'aggiornamento ad Android 11 è anch'esso previsto per fine anno.

Scarica la LineageOS 18.1 per OnePlus 6T

