Nell'era degli spazzolini elettrici intelligenti, il problema della rumorosità resta vivo tra i vari prodotti presenti. A questo però ha pensato Oclean, che grazie alla sua tecnologia di cancellazione attiva del rumore Whisper Clean, ha inaugurato una nuova era di smart e silenziosi, assicurandosi il favore del pubblico grazie a prodotti come Oclean Air 2 ed il top gamma X Pro Elite.

Oclean: come funziona la cancellazione del rumore degli spazzolini elettrici X Pro Elite ed Air 2?

Prima di spiegare nel dettaglio come funziona la tecnologia Whisper Clean per la cancellazione del rumore di Oclean, ricordiamo un po' a quale target sono rivolti gli spazzolini elettrici X Pro Elite ed Air 2. Il primo è per chi cerca un prodotto molto intelligente, per chi vuole una pulizia dei denti curata nei minimi dettagli, grazie ad una tecnologia studiata in tutti i particolari. Il secondo è invece rivolto a chi vuole approcciare per la prima volta ad uno spazzolino elettrico provando un'esperienza silenziosa, appunto, ma soprattutto efficiente. Può andare tanto agli anziani, tanto ai bambini, ad un costo molto conveniente.

Passando alla tecnologia dedicata alla cancellazione del rumore, soprattutto Oclean X Pro Elite si avvale della Whisper Clean e del motore Maglev 2.0, che agisce con segnale ad alta frequenza di circa 20.000 Hz ed un algoritmo che porta il rumore sotto i 45 dB. Questa tecnologia ha permesso di ottenere l'importante certificazione Quiet Mark. Lo stesso avviene nell'Oclean Air 2, che se la gioca con prodotti di marchi blasonati come Oral-B e Philips, i cui spazzolini elettrici non scendono sotto i 59 dB, ma spesso sono anche più rumorosi (circa 75 dB).

Questa riduzione del rumore porta quindi ad evitare danni per la salute, visto che la lunga esposizione può provocare problemi come perdita d'udito, neurastenia, innalzamento della pressione arteriosa, perdita di appetito e altri disturbi. Ma non solo per noi, anche per chi ci sta accanto che quindi non viene disturbato magari la sera quando ci si lava i denti.

Consigli per un silenzio maggiore

Quanto scritto sopra porta anche a spendere meno tempo nella pulizia dentale a causa proprio di questo fastidio. Per ottenere un silenzio maggiore, è consigliato inoltre tenere gli spazzolini in un asciugamano, sopratutto il punto di congiunzione tra la testina ed il corpo del prodotto. Consigliato inoltre di effettuare una manutenzione completa dello spazzolino cambiando testina ogni 3 mesi, in quanto mantenere la stessa ne aumenta le probabilità di rumore e fastidio. Si consiglia di mantenere la batteria carica.

In ogni caso, Oclean può già avvalersi di ottimi responsi da parte degli utenti che hanno acquistato X Pro Elite e Air 2, che ne fanno di conseguenza due prodotti molto validi per potersi avvalere di un potente alleato per l'igiene orale.

Dove comprare Oclean X Pro Elite ed Air 2?

Dove possiamo comprare quindi gli spazzolini elettrici Oclean X Pro Elite ed Air 2 con cancellazione del rumore? Per il primo avete una doppia opzione: comprarlo su AliExpress tramite questo link dove potrete ottenerlo con spedizione da Europa, ma anche su Amazon con un codice sconto da applicare al checkout dal link che trovate qui sotto, ma solo fino al 30 giugno 2021. Per il secondo, Air 2, l'acquisto potete effettuarlo sempre da AliExpress a questo link ad un prezzo molto competitivo.

