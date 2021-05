Il caricatore più piccolo è di Anker e costa solo 7€

Di recente il brand cinese ha rinnovato la sua gamma di caricatori GaN con nuovi modelli ultra compatti e leggeri. Ma niente paura perché il fattore dimensioni non è dedicato esclusivamente ai dispositivi dotati della nuova tecnologia: Anker ha lanciato anche un caricabatterie mini da 20W, soluzione portatile che sta praticamente ovunque, senza il minimo ingombro.

Il mini caricabatterie da 20W di Anker è in offerta lampo (dall'Europa)

Il nuovo caricabatterie mini di Anker offre una potenza fino a 20W ed può essere utilizzato solo tramite Type-C. Perfetto sia per smartphone Android che iOS, si tratta di un modello ultra compatto da 40 x 39 x 33 mm dal design sobrio ed essenziale. Lo spessore di appena 33 mm lo rendere facilissimo da trasportare, perfetto per viaggi e non solo. Ovviamente non mancano sistemi integrati per la protezione dagli sbalzi di tensione e il controllo della temperatura.

Per quanto riguarda il prezzo, il mini caricabatterie da 20W di Anker viene proposto in offerta lampo a 7.7€ con spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

