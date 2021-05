Nel novero degli smartwatch che possiamo trovare in tutte le fasce di prezzo, ci sono alcuni modelli che fanno del rapporto prestazioni/convenienza il loro punto di forza. Tra questi, troviamo il nuovo smartwatch Mibro Color, dotato di buone specifiche tecniche ed un prezzo da non perdere.

Mibro Color: tutto sul nuovo smartwatch

Guardando al design, abbiamo una bella cassa rettangolare in cui è incluso il tasto funzione e soprattutto un display da 1.57″ LCD, a cui si aggiunge un cinturino in silicone. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo una batteria da 270 mAh, Bluetooth 5.0 ed i vari sensori come il PPG cardiofrequenzimetro, quello per l'ossigeno nel sangue e l'accelerometro.

Passando alle varie funzioni, su Mibro Color abbiamo tanti tipi di monitoraggio come quello per la frequenza cardiaca, SpO2, pressione, sonno, sforzo fisico, oltre ai vari rilevatori di sedentarietà e il reminder per l'acqua. Presenti info per il meteo, le varie notifiche delle app più conosciute, esercizio di respirazione, calcolatrice (non comune) e monitoraggio di esercizio fisico in 15 attività come tapis roulant, camminata all'esterno, corsa, calcio, badminton, tennis, basket, ciclismo indoor e outdoor, ellittica, step, yoga, trekking, allenamento libero e sollevamento pesi.

Ma dove possiamo comprare il nuovo Mibro Color? Il nuovo smartwatch del brand è attualmente disponibile sullo store di AliExpress o dal sito YouPin Lab all'ottimo prezzo di 30.06€, ottenibile con il codice sconto che trovate nel box con il link all'acquisto qui sotto.

N.B. Se non doveste visualizzare il box co codice sconto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu