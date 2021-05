Meizu 18 x Master Challenge: nuova edizione per il top di gamma

Dopo l'annuncio della collaborazione con MINI JCW, il top di gamma del produttore cinese torna sul mercato con una nuova versione: andiamo a scoprire tutte le novità di Meizu 18 x Master Challenge e che cosa cambia con il modello lanciato lo scorso marzo.

Meizu 18 x Master Challenge Edition: tutto quello che c'è da sapere

Partiamo subito col dire che l'azienda ha mantenuto la sua promessa di non lanciare nuovi smartphone nel corso del 2020 ma pare che la situazione continuerà anche per quest'anno. Dopo il debutto di Meizu 18 e del fratello maggiore Pro la casa cinese non ha presentato altri modelli, limitandosi ad annunciare l'arrivo del suo smartwatch top. Di conseguenza non ci sono grandi novità nemmeno con Meizu 18 x Master Challenge: la versione speciale arriva con il medesimo design e la stessa scheda tecnica della versione base. L'unica differenza di questa collaborazione con Master Challenge Asia riguarda la confezione, con un packaging rinnovato, una cover protettiva a tema ed una serie di medagliette.

Come anticipato poco sopra, in termini di specifiche non sono state introdotte novità. Abbiamo un display Super AMOLED E4 a 120 Hz (e 240 Hz di campionamento del tocco), una soluzione da 6.2″ con risoluzione QHD+. Ovviamente il cuore di Meizu 18 è lo Snapdragon 888, con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. La batteria è un'unità da 4.000 mAh con ricarica rapida da 36W. Per la sicurezza troviamo un sensore d'impronte ultrasonico mTouch mentre la fotocamera ad un sensore Sony da 64 MP con OIS e lenti 7P, supportato da un teleobiettivo da 8 MP e un modulo macro-grandangolare da 16 MP.

Per quanto riguarda il prezzo, la nuova versione di Meizu 18 viene proposta a circa 496€ al cambio (3.899 yuan), una cifra persino più accessibile del prezzo di lancio del top di gamma.

