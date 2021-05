L'ultimo periodo si è rivelato particolarmente proficuo per il chipmaker asiatico, con qualche piccola soddisfazione contro Qualcomm e i primi segnali in merito ad una soluzione a 4 nm. Tra le novità, un misterioso chipset avvistato a bordo di uno smartphone OPPO, un SoC che dovrebbe arrivare sul mercato come MediaTek Dimensity 900 e portare nuova linfa alla fascia media.

MediaTek Dimensity 900: tutto quello che sappiamo

Come anticipato in apertura, nei giorni scorsi è stato avvistato un nuovo modello di OPPO – qui trovate i dettagli – dotato del chipset MT6877. Tutto ciò che sappiamo è che si tratterà di una soluzione octa-core con una frequenza di clock massima di 2.4 GHz. Tuttavia il leaker DigitalChatStation prova ad offrirci qualche dettaglio in più: il SoC dovrebbe debuttare come MediaTek Dimensity 900 (il condizionale è d'obbligo). Quest'ultimo sarebbe realizzato a 6 nm, con almeno quattro cluster A78. Inoltre l'insider svela quello che dovrebbe essere il punteggio su Antutu.

Il Dimensity 900 avrebbe raggiunto i 480.000 punti sulla piattaforma di benchmark, piazzandosi tra il Dimensity 820 (440.000 punti) e lo Snapdragon 768G di Qualcomm (540.000 punti). Ovviamente diamo per scontato che si tratti di una soluzione 5G.

Purtroppo non sono presenti maggiori dettagli tecnici, ma abbiamo un'informazione sul possibile prezzo di vendita del primo smartphone equipaggiato con il nuovo chipset. Questo dovrebbe debuttare sul mercato cinese poco sopra i 2500 yuan, quindi sopra i 319€ al cambio.

Non appena ci saranno altre novità sul SoC o sul misterioso smartphone mosso da quest'ultimo, aggiorneremo l'articolo con tutti i dettagli.

