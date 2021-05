In un periodo in cui la carenza di semiconduttori rischia di diventare il problema principale della tecnologia, i chipmaker continuano in ogni caso a mantenere alte le aspettative. Ed il nuovo rapporto mostra come MediaTek abbia retto l'urto restando al comando nella distribuzione chipset superando Qualcomm, Apple e Samsung nel 2021.

MediaTek: il segreto del successo nella distribuzione chipset arriva dai medio-top gamma

Fonte: Counterpoint

Stando al rapporto di Counterpoint, MediaTek detiene ad oggi il 37% del mercato di chipset, superando ancora una volta Qualcomm che si è fermata al 31%. Numero meno importanti li troviamo in Apple (16% ma in crescita), Samsung (8%, in calo) e HiSlicon, ormai ridotto al 2%. Ma cosa ha spinto il chipmaker taiwanese ed i suoi prodotti? Se guardiamo in quali smartphone sono installati gli ultimi Dimensity, ma non solo, troviamo dispositivi del calibro di Redmi K40 Game, Realme GT Neo, ma anche tanti top-mid range vivo, OPPO e Honor.

Insomma, la grande e piccola fascia media ha premiato senza dubbio la qualità del 5G di MediaTek, ma non basta a renderlo il principale produttore proprio in relazione alla nuova connettività. Infatti, per i chipset 5G davanti c'è ancora Qualcomm, che mai come in questo periodo sta spingendo molto con soluzioni interessanti come Snapdragon 870 e 768G, più che con il top gamma 888. Molto di questo lavoro è anche opera di Samsung, che da quest'anno si è fatta produttore proprio dei SoC di Qualcomm con il processo EUV. Seconda in questa classifica specifica c'è poi Apple.

Insomma, MediaTek sta lasciando sempre più indietro il suo passato “problematico” con i chipset e si sta affacciando sempre più ad un contesto di qualità che la sta premiando come mai prima d'ora.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu