Lenovo K13 Note atteso al debutto: vi ricorda qualcosa?

Abbiamo già conosciuto in precedenza Lenovo K13, ma come prevedibile ci sarà anche Lenovo K13 Note a fargli compagnia sugli scaffali. Ma da quando Lenovo ha acquisito Motorola, ha dato via ad una strategia di rebranding che interseca le due aziende. Ed infatti, se K13 era un rebrand di Moto E7i Power, anche il modello Note non si presenta come uno smartphone totalmente inedito.

Lenovo K13 Note in arrivo: ecco quali saranno le sue “novità”

Già dalle immagini che sono trapelate online, Lenovo K13 Note potrebbe ricordarvi uno smartphone che abbiamo già potuto conoscere qua in Europa. Sul fronte c'è un notch a goccia che contorna lo schermo IPS da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel) in 20:9, con refresh rate a 90 Hz. Sul posteriore, invece, assieme al sensore d'impronte c'è una quad camera da 48+8+2+2 MP con grandangolare a 118°, macro e sensore di profondità. Ah, e il succitato notch contiene una selfie camera da 13 MP.





Proseguendo nella scheda tecnica, a bordo di Lenovo K13 Note troveremmo una scelta peculiare: niente Qualcomm o MediaTek, bensì un SoC Unisoc T700. Il chipset contiene una CPU octa-core ad 1,8 GHz ed una GPU Mali G52, oltre a 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile via microSD. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh, in grado di ricaricarsi con supporto a 10W. Se si analizza il frame destro, si può notare la presenza di un tasto fisico aggiuntivo, probabilmente per richiamare Google Assistant.

I più informati avranno capito: Lenovo K13 Note sarà una riedizione del già esistente Moto G20. Commercializzato qua in Europa ad un prezzo di listino di circa 170€, lo vedremo successivamente introdotto anche in Asia.

