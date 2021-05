Nonostante Huawei abbia le ben note difficoltà che la affliggono da mesi, il colosso cinese ha un settore in cui si punta ancora fortemente. Stiamo parlando del mercato smartwatch, in cui Huawei tiene il podio nelle vendite anche nel primo trimestre del 2021.

Huawei seconda nelle vendite di smartwatch nel Q1 2021, Apple irraggiungibile

Fonte: Counterpoint

Stando al rapporto Counterpoint, il mercato generale degli smartwatch è crescito del 35% su base annua, quindi vuol dire che gli utenti sono sempre più propensi ad acquistare un wearable di questo tipo. Passando poi allo specifico, troviamo Huawei ancora in seconda posizione con l'8.4% del mercato. Questo è un dato in calo, ma visto che anche la terza classificata, Samsung, è comunque in calo all'8% mantiene quindi il secondo posto.

Al primo posto, manco a dirlo, c'è in ulteriore crescita Apple che ad oggi detiene ben il 33.5% del mercato, creando un distacco molto importante dalle altre concorrenti, sia a livello hardware sia software dove WatchOS è molto distanziata da Tizen di Samsung e le altre. Quanto al resto della classifica, al quarto posto c'è BBK, specializzato in smartwatch per bambini, seguito da Fitbit e le altre.

Questi risultati, in ogni caso, fanno ben sperare Huawei, che si appresta a tornare in pompa magna con i primi smartwatch equipaggiati con HarmonyOS, che si preannunciano comunque molto validi. Riuscirà a recuperare qualcosa ad Apple, lo capiremo una volta che avremo risultati validi in questo senso.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu