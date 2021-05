Quando approcciamo alla connettività delle nostre case, ci rendiamo conto che le soluzioni migliori è possibile trovarle anche al miglior prezzo. Ed è ciò che pensa Huawei con i suoi router, come l'ultimo AX2 Pro in procinto di presentazione, che dovrebbe arrivare ad un prezzo molto invitante per un Wi-Fi 6 Plus.

Huawei Router AX2 Pro: tutto ciò che sappiamo sul router Wi-Fi 6 Plus

Stilisticamente simile, se non uguale, all'Honor Router 3 di quasi un anno fa, si distingue per essere veramente molto sottile, oltre ad essere dotato di 4 antenne che permettono quindi ottenere un segnale piuttosto stabile. Secondo le ultime notizie, il nome sarebbe indicativo di un Wi-Fi 6 Plus con una velocità massima di 2.000 Mbps, che andrebbe poi distribuito tra 2.4 Ghz e 5 GHz, ma non supporterà la larghezza di banda a 160 MHz come AX3, sicuramente più prestante. Non manca inoltre il LED di notifica.

Considerando il logo utilizzato al centro, è molto facile che abbia a che fare non solo con l'applicazione Huawei HiLink che gestisce i vari router del brand, ma anche alla correlazione con HarmonyOS. Molto interessante leggere della presenza dell'NFC per una connessione più rapida dei dispositivi Android.

Purtroppo non conosciamo né data di uscita, né indicazioni ufficiali sul prezzo, ma dai leak apprendiamo che potrebbe costare circa 25€ al cambio (199 yuan), che lo renderebbe uno dei router low cost più interessanti nel panorama tech. Se Huawei inoltre continuerà con la sua politica di distribuzione di questi prodotti in Occidente, non è escluso arrivi anche da noi.

