Huawei negli ultimi anni ha iniziato a spingere sempre di più verso il mercato dell'informatica, specie per i PC e i notebook. E proprio in merito ad entrambi ha lanciato i nuovi monitor PC Huawei MateView e MateView GT, dotato di ricarica wireless per uso ufficio e uno da gaming curvo con soundbar.

Huawei MateView e MateView GT: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi monitor PC

Huawei MateView

Dopo i tanti indizi da parte del leaker Teme (RODENT950), il monitor PC MateView si mostra e non fa sconti in quanto a qualità, a partire dalla risoluzione 4.5K (3840 x 2560 pixell) di cui si avvale il pannello da 28.2″ con aspect ratio 3:2, che permette una visualizzazione per qualcuno migliore rispetto ai classici 16:9. Il rapporto schermo/corpo è del 94%, la gamma colore DCI-P3 è del 98%, può riprodurre fino ad un 1 miliardo di colori, è dotato della certificazione DisplayHDR 400, arriva ad una luminosità di 500 nit ed una profondità a 10-bit.

Molto interessante la connettività che rende l'esperienza della modalità Desktop degli smartphone Huawei unica: infatti, semplicemente appoggiando il dispositivo sul trackpad, funzione totalmente inedita, non avrete bisogno di cavi per utilizzarlo, ma a patto che sia aggiornato ad HarmonyOS. La SmartBar integrata permette poi di eseguire funzioni alla stregua della Touch Bar dei MacBook. Inoltre, non mancano porte USB-A (2), 1 USB-C, jack per cuffie e ricarica a 65W. Esiste poi una versione wireless con Wi-Fi e Bluetooth 5.2 con mirroring. Per l'audio sono presenti 2 speaker da 5W ciascuno.

Huawei MateView GT (Gaming)

Dopo aver parlato del monitor PC da ufficio di altissima fascia, passiamo ora al monitor da gaming, chiamato Huawei MateView GT, che si distingue per avere un pannello curvo da 34″. Anch'esso si avvale di una risoluzione molto ampia 3K (3440 x 1440 pixel) con una curvatura da 1.500R, una luminosità di 350 nit, 1.07 miliardi di colori, standard di colore DeltaE<2, ma soprattutto un refresh rate a 165 Hz.

Per l'audio, confermati gli stessi speaker del modello Office, ma sono integrati in una bellissima SoundBar dotata anche di LED colorati. Presente anche un sistema di supporto durante il gaming, come i miglioramento del contrasto e della visibilità. Per le porte abbiamo una USB-C full-access, una solo per la ricarica, 2 porte HDMI, un jack da 3.5 mm ed una DisplayPort 1.4.

Huawei MateView e MateView GT – Prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo dei nuovi MateView, come sempre la qualità di Huawei non è economica e si attestano quindi a circa 496€/585€ (3.899/4.599 yuan) per il modello Office a seconda che sia la versione cablata o wireless, mentre per il modello GT abbiamo un prezzo di 445€ (3.499 yuan). Non sappiamo se vedranno la luce anche in Europa, ma sarebbe sicuramente interessante vederli all'opera.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu