Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di parlare dei nuovi dispositivi di casa Huawei che verranno lanciati nel 2021. Nonostante la situazione non sia delle migliori, con il ban degli Stati Uniti che sembra non trovare ancora soluzione, l'azienda continua per la propria strada. Oltre a Huawei P50, quindi, nel corso dell'anno dovrebbe vedere la luce anche MatePad Pro 2, il tablet con scheda tecnica di punta del brand cinese. A differenza dell'attuale modello, però, questo dispositivo potrebbe arrivare già con HarmonyOS a bordo.

Aggiornamento 01/05: ad oltre un mese di distanza, si torna a parlare del nuovo MatePad Pro 2, stavolta in merito a software e data di uscita. Trovate tutto nella sezione “Software” e “Prezzo e data di uscita”.

Huawei MatePad Pro 2: tutto ciò che sappiamo su scheda tecnica, prezzo e uscita

Design e display

Tra le indiscrezioni trapelate sul tablet di Huawei, ciò che si conosceva sulla sua struttura era solo relativo al display, che si dividerà in due segmenti. Il maggiore sarà un pannello da 12.6″ a marchio Samsung e molto probabilmente sarà un OLED, mentre il minore sarà da 12.2″ a marchio TCL Huaxing quindi probabilmente LCD, forse Micro-LED. Inoltre, traspare che saranno dotati di un refresh rate molto alto (quindi tra i 120 e 144 Hz).

Dopo qualche settimana però, grazie al leaker Teme (RODENT950) abbiamo anche il primo, presunto render del prossimo Huawei MatePad Pro 2, che per la back cover dovrebbe ricordare, a sua detta, un P40. Come possiamo vedere, il bumper (quad camera tra l'altro) è posto in alto a sinistra, lasciando presagire la grande diagonale citata sopra e dai primi leak. Non sappiamo se sarà con certezza così, ma se lo fosse potremmo trovarci davanti ad uno dei tablet Android più grandi mai realizzati.

Hardware

Se per il display abbiamo una qualche notizia già più definita per un prodotto sì di grande livello ma non ben inquadrato, si inizia ora a ragionare su che impostazione avrà il nuovo MatePad top gamma. Anzitutto, il chipset designato è il Kirin 9000, quindi il tablet farà parte di quella schiera di prodotti di grande livello equipaggiati con tale SoC.

Ciò che ad oggi pare sicuro, in ogni caso, è che il MatePad Pro 2 potrebbe essere dotato di una ricarica rapida da 40W, certificata dall'ente 3C e quindi è molto probabile si tratti di questo modello. Dovremo attendere le prossime settimane per conoscere altri dettagli di questo terminale che si preannuncia comunque interessante.

Software

Prima di oggi avevamo tanti dubbi su quale software avrebbe utilizzato questo nuovo tablet di Huawei e soprattutto se l'interfaccia sarebbe stata ottimizzata per questo tipo di dispositivo. Ebbene, pare proprio di sì.

Infatti, Huawei MatePad Pro 2 sarà dotato non solo di HarmonyOS, ma anche di un'interfaccia dedicata ai tablet, dato che la vista orizzontale è molto simile a quella che possiamo ammirare su iPadOS, se non proprio sui MacBook di Apple.

Huawei MatePad Pro 2 – Prezzo e data di uscita

La parte più oscura del discorso MatePad è proprio quando uscirà e quanto costerà. Se prima si brancolava nel buio, ad oggi la data di uscita potrebbe essere fissata per il prossimo 2 giugno 2021, giornata in cui Huawei dovrebbe presentare anche altri prodotti. Per il prezzo, è chiaro che non bisogna aspettarsi prezzi da medio-gamma ma a salire, nonostante la presenza di HarmonyOS.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu