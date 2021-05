Grande movimento in casa Huawei in queste ultime settimane tra i vari dispositivi che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. E dopo aver parlato a lungo dei tablet MatePad Pro 2, spuntano in rete anche le prime voci sul presunto Huawei MatePad 2, che potrebbe avere specifiche tecniche top gamma.

Aggiornamento 20/05: brutte notizie per l'ipotetico MatePad 2 di Huawei, che potrebbe non vedere la luce. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Huawei MatePad 2: tutto ciò che sappiamo sul nuovo tablet

Design e specifiche tecniche

Huawei MatePad 10.4

Sono molto pochi gli elementi che contraddistinguono le voci inerenti al nuovo tablet MatePad 2, che potenzialmente potrebbe mantenere il bel display da 10.4″ visto sul predecessore, magari con alto refresh rate. Per il design inoltre, non ci aspettiamo grossi stravolgimenti di stile. Quanto alle specifiche tecniche, è più che ipotizzabile che possa esserci anche su questo modello il chipset Kirin 9000, non si sa però se avremo un modello con connessione 4G oppure 5G, viste le difficoltà di approvvigionamento.

Stando alle voci, dovrebbe essere un modello leggermente più prestante rispetto al “piccolo” della serie Huawei MatePad Pro 2, quindi con una configurazione per la batteria potenzialmente più capiente o comunque con una ricarica abbastanza rapida. Per il software è inevitabile parlare di HarmonyOS. Gli elementi in nostro possesso sono ancora pochi, ma attendiamo le prossime settimane per capirne di più.

Huawei MatePad 2 – presunto prezzo e data di uscita

MatePad 2 perhaps cancelled 🤔

Pro is coming as scheduled. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) May 19, 2021

Nonostante le voci indicassero che il nuovo MatePad 2 poteva essere presentato il prossimo luglio 2021, anche a causa della probabile presentazione dei Pro 2 il 2 giugno 2021, da un nuovo leak di Teme apprendiamo che il tablet sarebbe stato cancellato, ma i motivi non sono ancora ben noti. Ipotizzandoli, è probabile che Huawei si sia resa conto di non avere dosi poi così importanti di chipset da fornire anche per questo dispositivo, che quindi per il momento rimane ai box. Un peccato? Per certi versi no, dato che si conosceva fin troppo poco di questo modello, che potrebbe rimanere solo una voce.

