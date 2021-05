Che sia in Cina o in Europa, i notebook di Huawei sono tra i più presi in considerazione nel panorama Windows. Mancava però un prodotto della serie MateBook regolare (quindi non la gamma D) con una diagonale più ampia e quindi Huawei ha lanciato MateBook 16, che si avvale di specifiche tecniche molto potenti ad un prezzo che potremmo definire premium.

Huawei MateBook 16: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Partendo dal design del nuovo Huawei MateBook 16, esso mantiene una certa continuità nello stile in linea con gli altri MateBook. Per il display, ovviamente, abbiamo una diagonale da 16″, che però si avvale di un aspect ratio particolare per questo tipo di prodotto, in quanto è da 3:2. La risoluzione è invece 2.5K, visto che è da 2520 x 1680 pixel. La gamma colore sRGB è del 100%, con uno screen-to-body ratio del 90% ed una calibrazione ΔE medio=1, certificato TUV Rheinland.

Passando all'hardware interno, arriva la miglior dotazione AMD, precisamente il Ryzen 7-5800H ed il Ryzen 5-5600H con grafica Radeon di ultima generazione. Per le memorie, abbiamo 16 GB DDR4 Dual-Channel, una SSD da 512 GB PCIe NVMe.

Molto interessante è quello che riguarda la ricarica, visto che lo stesso MateBook 16 può ricaricare uno smartphone fino a 135W, così come il monitor PC MateView Office. E sempre in merito alla connessione con uno dispositivo, il trackpad funziona da connettore per la modalità MagicView di Huawei, senza dover utilizzare un cavo. La batteria del notebook è invece da 84 Wh, quindi molto potente anch'essa. Per le porte, presenti 2 USB-Type A 3.2 Gen1, 2 porte Type-C, jack cuffie da 3.5 mm e HDMI.

Huawei MateBook 16 – Prezzo e disponibilità

Considerando quanto offre Huawei MateBook 16 in termini di configurazione, il fatto che il prezzo sia di circa 800€ (6.299 yuan) per la configurazione Ryzen 5 e circa 865€ quello con Ryzen 7, tutto sommato lo rendono sì di fascia alta, ma in maniera onesta, visto che i competitor non costano propriamente meno. Non sappiamo se e quando arriverà nel nostro paese, ma ci aspettiamo possa debuttare anche in Italia, essendo mosso da Windows 10.