HarmonyOS, primi test: consumi e gaming migliori di EMUI 11

Di recente si è tornato a parlare di HarmonyOS 2.0: Huawei ha rilasciato una nuova Beta per gli sviluppatori e c'è chi in rete ne ha portato testimonianza. Per esempio, avete visto la nuova schermata dei Quick Settings per niente simile a quella della MIUI 12 di Xiaomi? O la compatibilità con i servizi Google che permette l'installazione del Play Store? Attualmente il Beta Testing è disponibile per pochi modelli selezionati: la famiglia Mate 40, il pieghevole Mate X2 e pochi altri. Inoltre, il testing è riservato ad una ristretta cerchia di utenti esclusivamente in Cina, pertanto in occidente c'è una certa curiosità di scoprirne le novità.

Huawei si prepara ad HarmonyOS: ecco come si comporta rispetto alla EMUI 11

Prendendo in esame la Developer Preview 3.0 di HarmonyOS 2.0, c'è chi l'ha testata per dimostrarci quali differenze ci siano sulla EMUI 11. Sulla componente grafica è ancora presto per pronunciarsi, dato che il rilascio stabile non è ancora prossimo al rilascio. Ma sull'aspetto più tipicamente prestazionale, i primi test hanno già svelato delle migliorie rispetto all'attuale versione della EMUI. Uno degli aspetti su cui la dirigenza Huawei si è espressa in sede di presentazione era proprio l'ottimizzazione di performance e consumi energetici.

A tal proposito, chi ha potuto testare HarmonyOS 2.0 parla di migliorie proprio sotto questi due aspetti. I test in questione sono stati svolti mediante sessioni di gaming con King of Glory e Peace Elite HDR e vedono a confronto Huawei Mate X2 con HarmonyOS 2.0 e Mate 40 Pro con EMUI 11. Due smartphone non propriamente simili, ma con una configurazione tecnica pressoché identica, basata sul Kirin 9000.

Come dimostrano i grafici ricavati dai test, non soltanto HarmonyOS ha un consumo energetico inferiore alla EMUI, ma offre anche un frame rate più stabile in fase di gaming. Ovviamente non ci aspettiamo differenze drastiche, ma è comunque un passo in avanti per lo sviluppo dell'OS “proprietario” di Huawei.

