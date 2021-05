Siamo sempre più vicini al rilascio definitivo del sistema operativo proprietario di Huawei. E dopo i primi test, le prime visualizzazioni per la versione tablet, apprendiamo che dai test Huawei HarmonyOS sarebbe pronto anche per dispositivi con chipset Qualcomm Snapdragon.

Huawei: in futuro top gamma con Qualcomm Snapdragon e HarmonyOS?

Considerato il fatto che il brand potrebbe presto abbandonare i medio-base gamma a favore di un catalogo mirato verso i soli top gamma, se riuscisse ad ottenere definitivamente la fornitura di chipset Qualcomm Snapdragon (seppur 4G), non sarebbe escluso che nel prossimo futuro vedremo dispositivi Huawei con SoC come lo Snapdragon 860, come POCO X3 Pro, che supportano senza problemi HarmonyOS.

Chiaramente, parliamo di test effettuati dagli sviluppatori che attualmente stanno lavorando alla realizzazione della versione Stabile del sistema operativo, che sembra piuttosto parco nei consumi e appunto stabile già nelle prime Beta. Bisognerà ora capire se e quando arriveranno dispositivi con Snapdragon o se Huawei riuscirà a produrre nuovi Kirin simili al 9000, che si mostra potente anche con modem 4G.

E voi, vorreste vedere nuovi Huawei con SoC Snapdragon con HarmonyOS? Credete che potrebbe essere un boost per il brand che spinge sempre più verso un ecosistema e non fa più leva sui soli smartphone? Fatecelo sapere nei commenti.

