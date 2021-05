Dopo l'ennesimo allungamento dei tempi di uscita della nuova serie flagship P50, Huawei si porta avanti con le idee per i modelli futuri. Infatti, in un nuovo brevetto possiamo vedere ben 4 smartphone con bumper fotocamera ovale realizzati da Huawei, che potrebbero dare modo di lanciare nuovi modelli nei prossimi mesi.

Huawei: ecco i dettagli del brevetto degli smartphone con bumper fotocamera ovale

Come possiamo vedere dall'immagine, i 4 modelli di smartphone sono molto simili, ma si differenziano per determinate collocazioni del modulo fotocamera e per il numero di sensori presenti. Il primo infatti, condivide con il secondo modello la posizione centrale sulla back cover, ma è dotato di soli 3 sensori, con quelli ausiliari che sono 2 per il primo smartphone disposti in diagonale e 4 nel secondo a fare un quadrato. In poche parole, abbiamo una tripla ed una penta camera rispettivamente.

Passando al terzo modello, Huawei ipotizza un ritorno al modulo fotocamera orizzontale in alto a sinistra, con però la stessa, enorme pillola che ha utilizzato già usato su Nova 8. Molto probabile che abbia ipotizzato di utilizzare un super sensore da 1″ così come fatto da Sharp per l'interessante R6 lanciato in queste ore. Infine, sempre in alto a sinistra ma in verticale abbiamo il quarto bumper, composito di una quadrupla camera con i 3 ausiliari a triangolo.

Ma qual è il vero comun denominatore di questi 4 smartphone? Semplicemente, la parte frontale, visto che per tutti Huawei ha ipotizzato un display curvo con fotocamera anteriore punch-hole centrale. Che siano quindi i disegni per i prossimi smartphone della gamma P dopo i P50? Che siano quelli della presunta gamma Nova? Oppure si sta guardando ai nuovi Mate 50? I dubbi restano, ma il futuro ci dirà sicuramente cosa ne verrà fuori.

