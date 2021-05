Nell'ultimo periodo il brand cinese è tornato alla carica con una serie di smartphone anche se per un top di gamma bisognerà pazientare ancora. Nel frattempo Honor ha rimpolpato la sua fascia media con vari modelli della serie Play ma sembra che non sia finita qui. Un'immagine leak ci mostra design e caratteristiche di Honor Play 5, il prossimo smartphone in arrivo per la compagnia.

Aggiornamento 10/05: la serie Honor Play 5 ha ufficialmente una data di uscita, oltre ad alcune specifiche. Trovate le novità direttamente nella sezione “Prezzo e data di uscita”.

Honor Play 5: tutto quello che sappiamo sul nuovo mid-range

Design e display

Anche se nello stile, il dispositivo ricorda il nuovo entry level Play 5T, Honor Play 5 una configurazione diversa dei sensori. Frontalmente trova spazio ancora una volta un pannello con notch a goccia, escamotage per la selfie camera ormai anacronistico. Non è visibile il bordo destro, ma non è da escludere la presenza di un lettore d'impronte digitali laterale, integrato nel pulsante di accensione. Dopo i primi render, il leaker DigitalChatStation è sceso in campo per svelare qualche dettaglio in più: il dispositivo avrà dalla sua un pannello OLED da 6.53″ Full HD+. Inoltre ci troveremo alle prese con uno smartphone caratterizzato da uno spessore di 7.46 mm ed un peso di 179 grammi.

Hardware

Per quanto riguarda le specifiche il noto insider continua citando un chipset MediaTek Dimensity 800U (ma non le memorie). Il comparto fotografico farà affidamento su una Quad Camera con un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un modulo da 8 MP ed altri due aggiuntivi da 2 + 2 MP. Probabile che troveremo grandangolo e macro, ma il leaker non si sbilancia. Per la selfie camera dovrebbe avere invece un sensore da 16 MP. La batteria dovrebbe essere un'unità da 3.800 mAh, con tanto di supporto alla ricarica rapida da 66W.

Honor Play 5: indiscrezioni su prezzo e data d'uscita

Dopo le varie indiscrezioni, i render ufficiosi e le specifiche tecniche trapelate, la serie Honor Play 5 ha ufficialmente una data di uscita. Infatti, vedremo la presentazione il prossimo 18 maggio 2021, mentre sul prezzo persistono ancora tanti dubbi.

